Ученые выяснили, что курение втрое увеличивает риск развития болезней сердца

СИДНЕЙ, 4 июля. /ТАСС/. Согласно исследованию, проведенному учеными из Австралийского национального университета (ANU), курение втрое увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в четверг сообщила национальная телекомпания SBS.

Ведущий научный сотрудник, профессор Эмили Бэнкс из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения ANU, рассказала, что в ходе исследования изучалось влияние курения на все возможные виды сердечно-сосудистых заболеваний. "Мы изучали риски сердечного приступа, инсульта, развития сердечной недостаточности, заболеваний сердечной мышцы, возникновения проблем с ритмом и гангрены у австралийцев из всех слоев общества, мужчин и женщин, жителей городов и деревень", - отметила профессор Бэнкс. Как выяснили врачи, курение наносит сокрушительный удар по всем системам организма. "Наше данные показали, что каждый год Австралия теряет почти 6,5 тыс. человек из-за болезней, вызванных курением. Это население небольшого города", - уточнила доктор.

По ее словам, группа медиков из ANU отслеживала показатели здоровья 190 тыс. австралийцев (курильщиков и некурящих) по 36 позициям в течение семи лет. Также в ходе исследования медикам удалось выяснить, что ежегодно 11,5 тыс. человек ложатся в больницу из-за проблем с сердцем, обусловленных курением, а 17 человек каждый день уходят из жизни.

"Сегодня в Австралии около 2,7 млн курильщиков и у них всех риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний примерно втрое выше, чем у людей, которые никогда не курили. Риск развития сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности - выше вдвое. Также курильщики в пять раз чаще становятся пациентами флебологов из-за развития периферических сердечно-сосудистых заболеваний и гангрены", - пояснила профессор Бэнкс.

Как отмечают исследователи, принципиально не важно, какое количество сигарет человек выкуривает в день. "Многие убеждены в том, что они "легкие курильщики", потому что выкуривают до пяти сигарет в день и это не слишком вредит здоровью, однако, это заблуждение. Только полный отказ от курения значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - добавила доктор.

Исследование ученых из ANU было опубликовано в Международном журнале BMC Medicine и, как надеются врачи, ляжет в основу новой государственной стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, о разработке которой недавно объявил министр здравоохранения Австралии.