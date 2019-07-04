Участники интенсива "Остров 10-22" разработают проекты для Центров компетенций НТИ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Участники интенсива "Остров 10-22", который пройдет в июле на базе Сколковского института науки и технологий, подготовят исследовательские, образовательные и инфраструктурные проекты для их дальнейшей реализации совместно с Центрами компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), которые создаются в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщила в четверг Российская венчурная компаний (РВК), при поддержке которой будет работать образовательная программа.

"На "Острове 10-22" при поддержке РВК откроется факультет Центров компетенций НТИ. Участники получат практический опыт работы со сквозными технологиями, понимание структуры и трендов рынков сквозных технологий, а также решения по организации обучения сквозным технологиям у себя в вузе. Во время "Острова 10-22" должны быть выработаны и закреплены договоренности по реализации совместных исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов между вузами и Центрами компетенций НТИ", - говорится в сообщении.

Планируется запустить 10 таких проектов уже до конца 2019 года. В рамках факультета, который получил название "Сквозные технологии", будут организованы 17 лабораторий и 20 мастер-классов от Центров компетенций НТИ.

По словам директора Центра управления технологическим развитием НТИ Арсена Гареева, главная задача этих образовательных программ - предоставить участникам "Острова 10-22" возможность получить практический опыт решения задач по тематике "сквозных" технологий.

"Также мы считаем важным, чтобы участники лабораторий сформировали понимание структуры и трендов рынков решений на базе "сквозных технологий". Чтобы данный полученный опыт перешел в практическую плоскость в масштабах вуза, во вторую пятидневку мероприятия мы проведем совместную проектную сессию с Центрами компетенций НТИ и представителями команд вузов - участников "Острова 10-22", в ходе которой будут сформированы кооперационные проекты, которые позволят вовлечь новые организации в деятельность по преодолению технологических барьеров", - цитирует Гареева пресс-служба.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.

О программе

Образовательный интенсив "Остров 10-22" пройдет с 10 по 22 июля на базе Сколковского института науки и технологий - Сколтеха. В интенсиве примут участие 1,5 тыс. человек, включая более 100 команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами образовательного интенсива "Остров 10-22" выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий.

Основной задачей второго интенсива на базе Сколтеха станет развитие управленческих команд региональных вузов, которые смогут реализовать системные изменения, обеспечивающие технологический прорыв.

Для вузов участие в "Острове" станет началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.