Молодой ученый УрФУ получил грант на создание самостоятельно дозирующей лекарство капсулы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Молодой ученый Уральского федерального университета (УрФУ) представил проект по созданию капсулы, самостоятельно выпускающей дозами лекарство в теле человека. Проект получил грант в размере 1,5 млн рублей от Российского научного фонда (РНФ), сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Если удастся, то это будет система, которая высвобождает очень малое количество лекарства в течение очень длительного времени. Например, такие соединения, как гормоны. Сама система в перспективе будет помещаться в биосовместимую капсулу, которая имплантируется под кожу, и из нее очень медленно происходит высвобождение лекарства за счет неорганического компонента", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, научного сотрудника отдела химического материаловедения УрФУ Кирилла Гржегоржевского.

Как он пояснил, система будет состоять из компонентов, которые самостоятельно разрушаются и выводятся из организма.

Всего гранты по итогам конкурса Российского научного фонда получили шесть научных групп на сумму 3-5 млн рублей ежегодно и 14 молодых ученых УрФУ на сумму от 1,5 до 2 млн рублей. В частности, были отмечены проекты по исследованию процесса миграции российских ученых, моделированию демографических процессов, гуманитарному сотрудничеству между Россией и странами постсоветской Центральной Азии, матмоделированию структурно-фазовых превращений и другие.

Заявки на конкурсы "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" и "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" принимались до 15 и 22 марта. По информации на сайте РНФ, в конкурсах могли участвовать научные проекты под руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет и проекты исследователей в возрасте до 33 лет.