Археологи в Туве нашли стрелу со знаком, замеченным на других вещах в том же могильнике

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Российские археологи, завершая сезон раскопок в зоне затопления Саяно-Шушенского водохранилища в Туве, нашли захоронение воина-лучника, принадлежавшего к ныне исчезнувшему народу хунну. Кроме обычного набора мужских вещей в погребении были костяные наконечники стрел, на одной из которых заметен знак, уже встречавшийся на вещах в нескольких захоронениях на том же могильнике, сообщила ТАСС в четверг руководитель Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Марина Килуновская.

"На могильнике Терезин в Чаа-Хольском районе было обнаружено захоронение молодого воина-лучника. Помимо обычного набора мужских вещей - железного ножа и шила, поясной пряжки и пряжек для ремешков на обуви, - найдены костяные накладки на лук и наконечники стрел. Особенно интересно, что на одном из наконечников был характерный знак в виде буквы Н, уже встреченный нами на керамических сосудах и пряжках из сибирского гагата (поделочного камня) в нескольких погребениях на Терезине и соседнем могильнике Алатей. Возможно, это некий родовой символ", - сказала Килуновская. Дать более четкий ответ на этот вопрос, скорее всего, получится в результате последующего изучения материала.

В другом захоронении на Терезине, которое успело обрушиться с высокого берега водохранилища, археологи обнаружили фрагмент оригинального китайского раннеханьского зеркала из так называемой белой бронзы (с повышенным содержанием олова). "Для Тувы это довольно редкая находка, поскольку большинство найденных в республике подобных зеркал - это копии, отлитые местными мастерами с китайских оригиналов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, работы на Алатее уже завершились, на Терезине специалисты завершают раскопки на одном участке. "Также ведем работы с найденным материалом - полевую реставрацию и консервацию, фотографирование и зарисовку находок. Погода последние дни была очень дождливая, заливало сильно, а сегодня опять сильная жара. Вероятно, на следующей неделе будем выдвигаться в Овюрский район, где нас ждут наскальные рисунки, оленные камни и каменные изваяния, новый тип погребальных памятников и много других замечательных открытий", - рассказала руководитель экспедиции.

Тысячелетние могильники на дне Енисея

Саяно-Шушенское водохранилище (неофициально - Саянское море) располагается в Красноярском крае и Туве. Искусственный водоем протяженностью более 250 км образовался в результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Каждый год в мае из водохранилища происходит сезонный сброс воды, и тогда на площади более 200 кв. км обнажаются территории вдоль затопленного русла Енисея. Постоянная смена уровня воды разрушительно влияет на береговую линию, где находятся многочисленные памятники древней истории. В начале июля Саянское море снова вернется в берега и доступ к археологическим памятникам будет закрыт до следующего сезона.

Спасательные археологические работы в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС начались в 1965 году, когда во время строительства гидроузла обнаружили множество культурных памятников. С 2016 года исследования проходят при участии Русского географического общества (РГО). Руководит экспедицией старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Марина Килуновская, которая участвует в раскопках в Туве с 1976 года.

Наибольший интерес представляют не потревоженные грабителями могильники Алатей и Терезин, которые связаны с эпохой исчезнувшего народа хунну, создавшего во II веке до н.э. первую кочевую империю Евразии и бывшего самым грозным противником Китая. Китайские династии вынуждены были считаться с силой северных кочевников, отправляя им богатые дары и отдавая в жены своих принцесс. Для защиты от степняков была построена и Великая Китайская стена. Территория современной Тувы во II веке до н.э. также входила в состав державы хунну, но до недавнего времени археологических следов их пребывания в Туве было известно немного.

На Алатее и Терезине археологи обнаружили бронзовые предметы декоративно-прикладного искусства, в частности, выполненные в зверином стиле женские поясные пряжки с изображением быков, лошадей, верблюдов, змей, сцен борьбы тигров с драконом. Также найдены вещи, пришедшие из Китая эпохи династии Западная Хань (II-I века до н.э.) - зеркала, шелк, монеты, а также совершенно не известные ранее в Туве типы керамической посуды и предметы вооружения. Все это находит аналогии в памятниках хунну в Монголии, Забайкалье и Северном Китае, где, вероятно, нужно искать прародину этих племен.

К настоящему времени на Алатее открыто более 100 погребений, на Терезине - более 30. Раскопки осложняются тем, что первый могильник находится непосредственно на дне водохранилища и работы здесь возможны лишь с конца мая по конец июня, оставшуюся часть года он находится под водой на глубине 15 м. Второй могильник расположен на размываемых обрывах берега Саянского моря. Некоторые захоронения там уже обрушились и были безвозвратно утеряны для науки.