Ученый: керамика, спрятанная российскими археологами в Сирии перед войной, не утрачена

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Керамика, обнаруженная российскими археологами в ходе исследования древнего поселения Телль Хазна в Сирии и закопанная ими там же перед началом войны, и сейчас остается на месте. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель Месопотамской экспедиции Института археологии (ИА) РАН, член-корреспондент РАН Рауф Мунчаев.

"Во время боевых действий в этой части провинции Хасеке, где находится Телль Хазна, побывали террористы из "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Но есть заслуживающие доверия данные с мест, что керамика, скорее, сохранилась, чем была расхищена. Перед тем, как упаковать в ящики, мы промаркировали все эти черепки: на каждом из них нашей рукой написано, когда, на какой глубине и на каком участке он был обнаружен", - сказал Мунчаев по завершении круглого стола в ИА РАН, посвященного 50-летию отечественных археологических изысканий в Сирии и Ираке.

В то же время, отметил он, нет ясности по поводу музеефикации этой коллекции. "Музеи в Дамаске с самого начала отказались ее принять. Так что пусть эта керамика пока лежит", - добавил Мунчаев, который проработал на Телле Хазна с 1987 до 2010 года.

Отечественные археологи приступили к работам в междуречье Тигра и Евфрата в 1969 году. Экспедиция Института археологии АН СССР под руководством Мунчаева провела 14 полевых сезонов (1969-1985 годы) в Синджарской долине на северо-западе Ирака. У города Талль-Афар в провинции Найнава была выявлена группа раннеземледельческих памятников VIII-IV тысячелетий до н.э., отражающих развитие культур дописьменной Месопотамии - хассунской, халафской и убейдской. Коллекция находок экспедиции пополнила музеи Багдада и Мосула, а ее результаты получили освещение в многочисленных трудах.

В связи с ирано-иракской войной (1980-1988 годы) ученые были вынуждены переместиться в Сирию. В провинции Хасеке на северо-востоке в 1988 году начались раскопки Телля Хазны, уникального административно-культового поселения в долине реки Хабур IV-III тысячелетия до н.э. С небольшим перерывом (1991-1992 годы) эти раскопки продолжались до 2010 года, практически до начала войны в Сирии.

В 2016 году в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге прошла конференция с участием нынешнего главы Минкультуры Ирака Абдуламира аль-Хамдани. Одним из результатов встречи стало согласие иракской стороны на проведение российскими археологами исследований в южной Месопотамии. В апреле 2019 года российские специалисты во главе с ведущим научным сотрудником ИА РАН Шахмарданом Амировым вернулись в Ирак после почти 35-летнего перерыва, в ходе рекогносцировочной поездки было обследовано 12 археологических памятников в провинциях Майсан и Ди Кар. По возвращении запланировано провести в южной Месопотамии комплексную экспедицию, которая наряду с раскопками включала бы эпиграфические исследования.