Курчатовский институт разработал новый метод лечения рака

ТАСС, 5 июля. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали новый метод борьбы с нейроэндокринными раковыми опухолями с применением радионуклида свинца-212, который при облучении позволяет защитить здоровые ткани организма от повреждений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

"При использовании такого метода очаги заболевания подвергаются целенаправленному воздействию изнутри организма, а здоровые ткани остаются неповрежденными", - говорится в сообщении.

В отличие от применяемых сегодня радиофармпрепаратов на основе бета-излучающих изотопов (стронций-89 и самарий-153), предполагающих широкий радиус воздействия бета-частиц на ткани пациента, созданный учеными препарат с использованием изотопа свинца-212 является источником альфа-частиц, "которые имеют очень короткий пробег в ткани и эффективнее воздействуют на раковые клетки", говорится в сообщении.

Свойство препарата ориентироваться на нейроэндокринные опухоли закладывается на этапе производства: изотоп прикрепляется к биомолекуле октреотида - пептида, который способен находить в организме именно раковые клетки.

Результаты научной работы были представлены на VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов (ECNS-2019), проходящей в эти дни в Санкт-Петербурге. Организатором конференции выступает НИЦ "Курчатовский институт".

Нейроэндокринные новообразования (НЭН) - группа онкологических заболеваний, при которых в пищеводе, желудке, кишечнике и других органах человека развиваются новообразования из клеток эндокринной системы органов дыхания и пищеварения. По данным Минздрава РФ, в 2018 году рак поджелудочной железы стал причиной смерти 40% пациентов, которым был поставлен этот диагноз. При традиционной дистанционной лучевой терапии, применяемой при лечении этих видов онкологических заболеваний, уничтожаются не только раковые клетки, но и здоровые ткани, находящиеся в непосредственной близости от опухоли.