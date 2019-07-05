Около 40% российских ученых и разработчиков технологий работают в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Доля российских ученых и разработчиков технологий, проживающих в Москве, достигает 40%, что должно использоваться для развития столицы и создания технологического кластер. Об этом сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

"Концентрация ученых и людей, которые занимаются технологиями, в Москве очень велика. Это практически если не 50, то 40% от всего человеческого капитала, который существует в России. Конечно, надо его использовать <...> И если создать площадку, на которой бы объединились компании и представители науки и образования, то синергетический эффект можно получить очень высокий", - сказал Хохлов.

Он отметил, что год назад РАН и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется, в частности, работа по созданию технологического кластера в столице.

"Наша задача основная - подключить научный потенциал к созданию технологического кластера Москвы. И важно, чтобы он опирался именно на ученых <...> Крупный бизнес и стартапы должны ставить задачи и формулировать проблемы, а ученые должны искать ответы", - сказал Хохлов, добавив, что через неделю пройдет заседание наблюдательного совета технологического кластера, где будут обсуждаться эти вопросы.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсуждают проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы проходит конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.