Чешские археологи обнаружили текст древнейшей в мире песни о любви

ТАСС, 5 июля. /Корр.ТАСС Игорь Шамшин/. Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был обнаружен чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица по имени Инти периода Древнего Царства (середина XXIII - середина XXI века до н.э.) на территории некрополя фараонов и знати в Абусире в окрестностях древнего Мемфиса на левом берегу Нила на рубеже Верхнего и Нижнего Египта. Об этом сообщил журналистам пражский ученый-египтолог Бржетислав Вахала.

"Находка чешских археологов уникальна, так как ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты и тексты научного содержания, - отметил он. - Она тем более интересна, что текст любовной песни находился в саркофаге жрица - служителя культа, который был, как известно, довольно жестким по отношению к проявлениям человеческих эмоций".

В древнеегипетской песне, которую Бржетислав Вахала перевел на чешский язык, поется о любви юноши по имени Яса к прекрасной девушке. "Я очарован твоей красотой", - взывает он к избраннице.

Песня была сложена более 4300 лет назад, уточнил Вахала. Расшифровка древнеегипетского текста заняла более года. Кроме чешского языка, ее перевод сделан на английский, французский и немецкий языки.

В погребальной комнате верховного жреца Инти также были найдены выбитые на ее стенах, каменных досках и пергаментах, обработанных специальными средствами, замедляющими процесс тления, религиозные и научные тексты. По словам Бржетислава Валахи, они содержали, в частности, данные о знаниях древних египтян в области медицины, включая рецепты по изготовлению снадобий для лечения болезней.

Чешские археологи со второй половины ХХ века практически беспрерывно работают на территории Египта. Ими были сделаны сотни открытий, изменивших научные взгляды на его историю. При раскопках были раскрыты десятки захоронений фараонов, членов их семей, жрецов и представителей аристократии. Местонахождение погребальной комнаты верховного жреца Инти они установили в 2000 году. Работы по ее открытию и изучению продолжались в течение нескольких лет.