Ученые будут наблюдать за нерпами в Байкале с помощью спутниковых радиомаяков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские ученые в начале июля отправляются в экспедицию, в которой проведут исследование обитающей в озере Байкал популяции нерпы (пресноводного тюленя). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова Российской академии наук.

"Во время научной экспедиции будет проведено мечение байкальской нерпы с помощью спутниковых радиомаяков, что позволит наблюдать за миграцией животных в акватории озера в течение нескольких месяцев. Кроме того, у нерп будут отобраны биологические пробы гуманными методами. По результатам исследований можно будет судить о состоянии животных, устраивающих залежки на Ушканьих островах", - говорится в сообщении.

В экспедиции, организованной фондом "Озеро Байкал", примут участие ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, представители Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также объединенной дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка.

"Изучение благополучия байкальского эндемика - часть проекта "Год байкальской нерпы", инициированного фондом "Озеро Байкал" в апреле 2018 года, когда возникла угроза возобновления промышленного отстрела этого уникального животного, а также одно из направлений научной программы, разработанной ИПЭЭ РАН при поддержке фонда. Исследования получили также государственную поддержку от Фонда президентских грантов", - уточнили в институте.

Местом проведения экспедиции выбран Ушканий архипелаг, расположенный в средней части Байкала, в нескольких километрах от полуострова Святой Нос. Архипелаг состоит из четырех островов. У двух из них - Большого Ушканьего и Тонкого - нерпы устраивают самые крупные летние залежки. На прибрежных камнях для завершения линьки и отдыха собираются сотни животных, рассказали в ИПЭЭ РАН.

Как заявил ранее ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков, численность нерпы в Байкале в десять раз превышает норму, которая необходима для естественного сохранения популяции, и приводит к ее болезням. Он отметил, что численность нерпы в Байкале необходимо регулировать, но это "очень тонкий и сложный вопрос", при решении которого должно быть учтено мнение экологов.