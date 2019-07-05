На Таманском полуострове снова нашли череп кавказского древнего носорога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Археологам, обнаружившим ранее на Таманском полуострове череп эласмотерия - древнего носорога, удалось повторить успех своих раскопов. Как сообщила в пятницу пресс-служба Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, аналогичная находка встретилась ученым на том же месте на побережье Азовского моря.

"Сенсационная находка этого года - череп кавказского эласмотерия. Нахождение черепов - это большая редкость и удача для ученых <...> В этом году череп изъят из раскопа монолитом - кости вместе с вмещающей породой", - говорится в сообщении. Также в ходе раскопок обнаружили кости таманских слонов и кавказских эласмотериев.

Теперь ученым предстоит работа по реставрации найденного черепа древнего животного. "После реставрационных работ и научного описания череп займет достойное место в экспозиции Азовского музея", - рассказали в музее.

Впервые в мире череп кавказского эласмотерия, жившего, по оценке ученых, около 1 млн лет назад, был найден на побережье Азовского моря 2006 году. После этого в музее собрали скелет древнего носорога. Его можно увидеть в экспозиции "Сафари по-неандертальски".