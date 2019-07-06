Во Владивостоке открылись летние международные сборы студентов-программистов

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Летние студенческие сборы программистов Discover Vladivostok by Moscow Workshops ICPC открылись в субботу в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. В сборах очно и дистанционно примут участие более 100 студентов из России, Китая, Мексики, Армении, Северной Африки и Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе образовательного проекта Moscow Workshops ICPC.

"В дивизионе "А" команды начинают подготовку к участию в финале чемпионата мира по программированию ICPC, одного из самых престижных соревнований в IT-сфере. В программе ежедневные контесты, включающие 8-13 задач с последующим анализом вместе с тренерами. Дивизион "В" будет готовить студентов к участию на полуфинальном этапе чемпионата. Ребята прослушают лекции по компьютерным технологиям и будут решать задачи продвинутого уровня", - сказали в пресс-службе.

В кампус ДВФУ приехали более 50 студентов из Чжэцзянского университета КНР, китайского университета Сунь Ятсена, Иркутского и Новосибирского государственных университетов и других. Тренироваться здесь будут и совсем юные участники из череповецкой школы №30 и лицея "Сигма" из Барнаула. Студенческие команды из Высшей школы компьютерных наук в Мексике, колледжа "Квант" в Армении, Тунисского университета и Полтавского университета экономики и торговли примут дистанционное участие и будут решать задачи удаленно в выбранное ими время. Однако, финальный контест участники очного и дистанционного обучения напишут одновременно на единой открытой платформе.

Сборы будут проходить неделю, 6-13 июля. Чтобы занять призовое место, студентам придется продемонстрировать высочайший уровень знаний в теории алгоритмов и дискретной математике, умение быстро писать эффективные программы и работать в команде. За соревнованиями ICPC и их участниками наблюдают ведущие IT-компании мира, такие, как Google, Facebook, Яндекс, Huawei, WorldQuant и многие другие, поэтому многие ведущие разработчики этих компаний имеют серьезные успехи в спортивном программировании.

Параллельно со сборами Discover Vladivosok под эгидой Moscow Workshops ICPC с 7 по 14 июля пройдут сборы в кампусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в Белоруссии. За семь лет на сборах прошли подготовку более 2,2 тыс. студентов из 205 вузов, в том числе и все 10 команд, выступившие от России на финале ICPC 2019 в Порто, а также же 11 из 12 команд-медалистов ICPC 2019 и 51 команда из 135 участвующих.

Moscow Workshops ICPC - международный образовательный проект в области спортивного программирования, который включает в себя тренировочные лагеря, онлайн-курсы, заочные чемпионаты и программы для школьников. Сборы организует Центр развития IT-образования МФТИ с 2012 года, они проводятся по всему миру. Кроме Владивостока, тренировки в 2019 году пройдут также в Гродно, на Байкале, в Сингапуре, в Риге и кампусе МФТИ в Москве.