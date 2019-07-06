Инновационный центр по изучению генетики флоры тропиков создан на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 6 июля. /ТАСС/. Китайские власти создали на острове Хайнань научный центр по изучению генетического разнообразия лесов жарких широт и использованию их потенциала на благо человечества. Как сообщила Академия тропического сельского хозяйства Китая (АТСК), новая организация займется обработкой больших массивов данных с целью создания ключевых биотехнологий.

"Этот центр будет иметь крайне важное значение для развития науки о биологии тропиков, - рассказал замглавы АТСК Се Цзянхуэй. - Структура создана как аграрный государственный центр по развитию сельского хозяйства в условиях соответствующей климатической зоны".

По словам эксперта, данная организация займется научными исследованиями "как на микро-, так и на макроуровне", будет использовать передовые методы на междисциплинарной основе. Ученый подчеркнул, что одна из главных задач центра - воспитать молодое поколение высокопрофессиональных специалистов, создать "глобальную концептуальную основу", соответствующую международным стандартам и целям качественного экономического развития Китая с учетом приоритетов национальной политики открытости.

Согласно официальным данным, Хайнань уже активно участвует в проектах по взаимодействию с другими странами в области подготовки научных работников, специализирующихся на методах ведения современного аграрного хозяйства в условиях тропиков. В частности, для иностранцев на острове организована месячная программа обучения, по которой регулярно осуществляются научные обмены с такими южными государствами, как Гана, Индия, Мьянма, Сомали и ЮАР. В перечне изучаемых дисциплин - хранение семян, растений, овощей и фруктов, эффективная и безопасная переработка сельхозпродукции, своевременная профилактика заболеваний и борьба с вредителями.

АТСК с 1962 года содействует интенсивному сотрудничеству и организации широкого перечня мероприятий по профессиональной подготовке специалистов в аграрной сфере. За последние более чем полвека в академии прошли обучение свыше 3,7 тыс. ученых из 95 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании.