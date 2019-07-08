Трансарктическая экспедиция на "Профессоре Леванидове" выполнила первые исследования воды

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Научный экипаж судна "Профессор Леванидов", которое в минувшие выходные отправилось из Владивостока в научную трансарктическую экспедицию, выполнил первые исследования воды в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центр).

"Судно выполнило первый гидрологический разрез (серия исследований воды с остановкой судна и погружением зонда - прим. ТАСС) в Японском море и следует к месту проведения работ в Беринговом море", - сообщили в пресс-службе.

В ходе экспедиции ученые пройдут через все арктические моря России, выполнив по пути комплексные рыбохозяйственные исследования. По словам специалистов, экспедиция пройдет в благоприятный период, когда акватория будет максимально освобождена от льда. Результатом рейса станет понимание состояния запасов и происходящих процессов в российской исключительной экономической зоне. На основании собранных данных будет формироваться позиция России в области управления водными биоресурсами Арктики.

"Данный рейс закроет исследованиями два важных региона, через которые происходит заток водных масс и миграция рыб в Арктику - на западе это Баренцево море, на востоке - Берингово и Чукотское моря. Среди прикладных результатов рейса также можно назвать обследование запасов минтая в Чукотском море, чьи промысловые скопления были впервые отмечены в 2015 и 2018 годах в случае подтверждения их наличия можно будет приступать к разработке рекомендаций к их освоению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также ученые определят объемы сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. Российские рыбаки также получат информацию о состоянии запасов и потенциале вылова крабов Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Кроме этого, в результате рейса будут собраны материалы, характеризующие донные сообщества северных морей, что позволит сделать вывод о возможностях использования ресурсов глубин Арктики.