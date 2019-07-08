Польский ученый сообщил об обнаружении могилы славянской женщины-воина

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Могилу, предположительно, славянской женщины-воина обнаружил на территории кладбища викингов на датском острове Лангеланд польский исследователь Лешек Гардела. Захоронение было найдено археологами много лет назад, однако тогда никто не обратил внимание на то, что рядом с останками был обнаружен славянский боевой топор, изготовленный на территории нынешней Польши.

"Присутствие славянских воинов на территории Дании было более значительным, чем считалось ранее", - сказал Гардела в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что "этот остров всегда был местом, где в средние века сталкивались судьбы славянских и скандинавских народов".

Теперь цель польского исследователя - тщательно изучить всю информацию о женских захоронениях с оружием IX-X вв. на территории Дании, Швеции и Норвегии. Ранее считалось, что их около 20, однако Гарделе удалось найти еще 10, включая возможную "славянку".

Чаще всего в захоронениях средневековых женщин-воинов ученые находят топоры, намного реже - стрелы или копья. Помимо настоящего оружия в могилах часто обнаруживают миниатюрные амулеты в форме небольшого щита, топора или меча. Работу исследователей осложняет то, что в большинстве захоронений того периода не сохранились кости, поэтому часто о половой принадлежности останков приходится судить по дополнительным находкам, в основном - бижутерии.

"К счастью, в случае с предполагаемой славянкой, ее кости сохранились, однако никаких видимых повреждений, которые могли бы указать на причину ее смерти, нет", - отметил Гардела. Сложно судить и о том, бывал ли найденный в могиле топор в битвах. Часто подобное оружие использовалось исключительно для похоронного ритуала.

На основании своих исследований Гардела делает вывод о том, что в мире викингов женщины редко занимались ратным делом, а все рассказы об "амазонках севера" - скорее легенды.