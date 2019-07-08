Ученые обнаружили новые свойства алмазов из Попигайского кратера Якутии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ученые из России, Германии и Южной Кореи обнаружили новые механические свойства алмазов, добываемых в Попигайском кратере (Якутия), и доказали, что они имеют максимальную способность сопротивляться всестороннему сжатию. Открытые свойства позволят использовать эти алмазы в квантовой физике, лазерных технологиях и других областях, где недопустимы погрешности, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Физики Томского государственного университета (ТГУ) совместно с учеными Новосибирска, Красноярска, Германии и Кореи обнаружили новые наномеханические свойства алмазов, добываемых на месторождении "Скальное" Попигайской астроблемы. Используя комбинацию экспериментальных и теоретических методов, они доказали, что эта разновидность минерала способна сопротивляться всестороннему сжатию сильнее, чем "идеальные" экземпляры", - говорится в сообщении.

Попигайская астроблема - это метеоритный кратер, расположенный в Сибири в бассейне реки Попигай, который образовался примерно 35 миллионов лет назад. Его диаметр - приблизительно 100 км, это четвертый по величине кратер в мире. Одно только месторождение "Скальное" содержит в себе больше алмазов, чем все кимберлитовые месторождения мира.

В рамках проекта, поддержанного Научным фондом им. Д. И. Менделеева ТГУ, ученые изучили структуру и механические свойства импактных алмазов месторождения "Скальное", то есть алмазов, образованных в результате геологических процессов, начавшихся после падения метеорита, и сравнили их свойства с аналогами. Выяснилось, что попигайские алмазы имеют более высокий модуль объемной упругости, то есть способность противостоять сжатию, чем другие модификации этого минерала.

"Полученные результаты расширяют область применения найденных алмазов, например, в научных экспериментах в областях квантовой физики, оптики, лазерных технологий, исследованиях космоса, в которых недопустимы погрешности", - говорится в сообщении.