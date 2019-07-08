Ученые усомнились, что пищевые добавки и диеты снижают риск сердечно-сосудистых болезней

Большинство пищевых добавок и диет не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний или смерти, а некоторые, наоборот, могут даже навредить. Об этом говорят последние исследования специалистов, опубликованные в американском медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые из Университета Западной Вирджинии провели 277 исследований, в которых приняли участие почти 1 млн человек. Специалисты пытались определить влияние 16 различных пищевых добавок и восьми диет на смертность и сердечно-сосудистые болезни у взрослых. Специалистам удалось подтвердить, что снижение потребления соли положительно влияет на здоровье всех людей с нормальным артериальным давлением. Также специалисты выяснили, что полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3), длинноцепочечные жирные кислоты защищают от инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. Фолиевая кислота может снизить риск возникновения инсульта, а комбинированный прием кальция и витамина D наооборот этот риск усилить.

Другие добавки, такие как поливитамины, селен, витамин А, витамин В6, витамин С, витамин Е, витамин D (отдельно), кальций (отдельно), фолиевая кислота и железо не оказывали существенного влияния на смертность или сердечно-сосудистые болезни. Это же касается и средиземноморской диеты, сниженного потребления насыщенных жиров, модифицированных жиров, жира с пищей и потребление добавок с рыбьим жиром.

По словам авторов сопроводительной редакционной статьи из Исследовательского переводческого института Scripps, выводы ученых опираются на весьма слабую доказательную базу. Например, при исследовании необходимо учитывать географические соображения. Сообщения о полезных свойствах фолиевой кислоты, по-видимому, основаны на проведенном исследовании в Китае, где ее содержание в рационе значительно ниже. Кроме того, большинство исследований опираются на дневники питания, которые их авторы вели по памяти, что может быть недостаточно достоверным. Специалисты призывают временно не использовать добавки или различные диеты с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний во всех руководствах и рекомендациях.

Действующие в США программы здорового питания рекомендуют несколько диет, включая средиземноморскую и вегетарианскую. Однако в них не сказано, что пищевые добавки снижают риск сердечно-сосудистых или других хронических заболеваний. Тем не менее, каждый второй американец использует какие-либо добавки для улучшения общего состояния здоровья.