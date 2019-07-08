Российские ученые создали роботизированные руки для выполнения высокоточных манипуляций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Ростех и ее технологический партнер - компания Rozum Robotics - представили на международной промышленной выставке ИННОПРОМ многофункциональные роботизированные руки для различных высокоточных манипуляций, говорится в сообщении госкорпорации.

"Это легкие и компактные роботизированные "руки" для выполнения широкого круга задач: от сварочных работ до сортировки, упаковки товаров и обслуживания посетителей кафе. Разработка абсолютно безопасна и может работать в непосредственной близости с человеком", - отмечается в сообщении.

Роботизированные "руки" могут иметь любые заданные габариты и мощность. "В отличие от традиционных манипуляторов, изделие работает без внешних приводов - сервоприводы и другие элементы, обеспечивающие подвижность, располагаются внутри "суставов" конструкции. Благодаря этому устройство является более компактным, обладает лучшей подвижностью и микронной точностью", - сообщается в пресс-релизе.

На ИННОПРОМ, в частности, для демонстрации возможностей разработки представлен робот-бариста, который будет готовить кофе для гостей и участников выставки.

Rozum Robotics - портфельная компания Фонда прямых инвестиций "Индустрия 4.0", созданного при участии Ростеха. Представленная в Екатеринбурге технология является ноу-хау компании, которая разработала и производит все ключевые элементы роботизированных конструкций.