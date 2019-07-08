Ученые выяснили основную причину нападения медведей на людей

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Большинство нападений медведей на людей спровоцированы неправильным и рискованным поведением человека. К таким выводам пришла международная группа исследователей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

Несколько десятков ученых из двадцати стран проанализировали и описали основные обстоятельства нападений медведей на людей, выявили общие черты и особенности конфликтных ситуаций. Исследователи рассмотрели, что приводило к атакам хищников, в какое время года и суток они происходили чаще и с чем это было связано. Исходя из своих наблюдений, ученые сформировали рекомендации для уменьшения агрессии со стороны медведей и отметили принципиальную важность информирования общества о правилах поведения в дикой природе при встречах с крупными хищниками.

Были проанализированы данные по 664 нападениям бурых медведей на людей в период с 2000 по 2015 годы по всему миру. Около половины нападений произошли, когда медведица была с детенышами. Именно самки, защищающие свое потомство, склонны агрессивно реагировать на встречи с людьми. Кроме того, медведицы с подросшими детенышами чаще всего приходят в поисках пищи в районы, занятые человеком. 20% нападений пришлось на внезапные встречи медведя и человека, 17% таких случаев спровоцировало присутствие собаки, 10% - выстрелы и ранения животного и 5% нападений происходили из-за еды. В некоторых случаях причиной нападения стало несколько факторов вместе.

"Ученые пришли к выводу, что большинство нападений были спровоцированы неправильным и рискованным поведением человека. Чтобы уменьшить количество опасных столкновений с животными, исследователи предложили несколько рекомендаций. К примеру, категорически запретить посещение заповедников с собаками. Исследователи настоятельно советуют не совершать походы в дикие места в одиночку и, как это не печально для любителей тишины на природе, издавать как можно больше шума. Громкие звуки предупреждают хищника о присутствии людей, что предотвращает неожиданные встречи", - говорится в сообщении.

90% нападений медведей на человека заканчивались травмами людей, а 10% гибелью. Примерно половина нападений происходила летом, чаще всего в дневное время. Во всех случаях нападения случались в дикой природе.

Ученые даже составили карту нападений медведей. Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.

Встреча с хищником

В исследовании принимал участие ученый из Красноярска - заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Сукачева Красноярского научного центра СО РАН Александр Шишикин. По его словам, медведи редко нападают на людей без причины.

"Медведь считается одним из самых умных и опасных животных. Обычно он не нападает без провокации со стороны человека. Мы полагаем, что нужно узнать больше о столкновениях с медведями, причинах и факторах, вызывающих их, чтобы впоследствии минимизировать трагические сценарии. Для этого нужно просвещать общество, рассказывать, что делать. К примеру, на территории обитания медведей важно издавать шум, чтобы животное знало о присутствии человека и не было "вспугнуто". При встрече важно не убегать, это играет на их инстинктах хищника. Нужно продолжать шуметь и казаться грозным, при этом отступая на безопасное расстояние", - напоминает ученый.

При этом, по его словам, опасней всего животные, которые пытаются скрытно подойди к человеку, караулить его. Таких животных, потерявших страх перед человеком, необходимо отстреливать.

Запреты на охоту, а также меры по защите бурых медведей позволили восстановить их численность и расширить ареал обитания. Всего мировая популяция бурых медведей насчитывает около 200 тыс. особей, половина из них приходится на Россию.