Ученые доказали устойчивость органических солнечных батарей к радиации в космосе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Института проблем химической физики Российской академии наук (РАН) и химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова доказали, что органические солнечные батареи имеют рекордную, по сравнению с кремниевыми, устойчивость к радиации, что позволит им стабильно работать на околоземной орбите более 10 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сколтеха.

"Ученые Центра энергетических технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Химического факультета МГУ показали рекордную радиационную стабильность солнечных батарей на основе сопряженных полимеров и производных фуллеренов. Устройства выдерживают дозы гамма-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время работу спутников в космосе, как правило, обеспечивают солнечные батареи. Чаще всего для этого используются кремниевые солнечные элементы. Однако они имеют ряд недостатков: большой вес и низкую энергопроизводительность. Они хрупкие и малостабильные по отношению к действию ионизирующего излучения (одного из видов радиации), что ведет к быстрому падению их эффективности. В качестве альтернативы ученые рассматривают органические солнечные батареи. Однако радиационная стабильность этого типа устройств на сегодняшний день была плохо изучена.

"Мы изучили поведение двух модельных фуллерен-полимерных систем под действием гамма-лучей. Одна из систем показала фактически рекордную радиационную стабильность, сохранив более 80% от начальной эффективности солнечных батарей после облучения дозой 6500 Грей. Расчеты показывают, что такие дозы радиации спутники получают на околоземной орбите за более чем 10 лет", - сказал один из авторов исследования Илья Мартынов, слова которого приводятся в сообщении.

Обнаруженная высокая радиационная стабильность органических солнечных батарей, по мнению ученых, делает их перспективными для использования в космосе. Ввиду своей легкости, гибкости и высокой удельной энергопроизводительности, полимерные солнечные батареи позволят существенно снизить балластный вес спутников и увеличить полезную нагрузку.

"Крайне интересной является также перспектива развертывания в космосе "солнечных парусов" на основе гибких пластиковых солнечных батарей, что позволит значительно повысить мощность фотоэлектрических преобразователей спутников", сказал руководитель исследования Павел Трошин, слова которого приводятся в сообщении.