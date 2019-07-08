Археологи обнаружили систему водоснабжения Ханского дворца в Бахчисарае

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) в ходе раскопок на территории бывшего дворца крымских ханов в Бахчисарае обнаружили систему водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС замруководителя археологической экспедиции, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков вуза Валерий Науменко.

"Во время работы нашей экспедиции мы обнаружили впервые на территории Ханского дворца систему водоснабжения и водоотводов по сбору воды с гор и доставки ее в долину. Эти каналы проходят под различными помещениями дворца", - сказал Науменко.

По словам ученого, система подземных галерей местами до сих пор сохранилась на территории исторической части Бахчисарая, она датируется примерно XVIII веком. Также проведенные раскопки позволяют понять, что дворец в XVI-XVIII веков сильно отличался от нынешнего вида. Причиной тому перестройки после масштабного пожара в 1736 году и в конце XVIII века.

Науменко отметил, что подробный отчет о раскопках и предварительных выводах экспедиция планирует представить в ноябре. Экспедиция завершит свою работу в конце июля, раскопки проводятся в рамках подготовки проекта реставрации Ханского дворца.

По данным правительства Крыма, для программы восстановления внешнего облика Ханского дворца понадобится около 1,6 млрд рублей. В планах замена кровли мечети, установка специального каркаса для снятия нагрузки со стен главного корпуса дворца, признанного аварийным, и внутренние реставрационные работы. По оценкам экспертов, для проведения полной реставрации, восстановления росписей требуется 5-10 лет.

Комплекс, внесенный в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в разное время неоднократно подвергался разграблениям и разрушениям. В июне 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Ханский дворец будет отреставрирован впервые со времен СССР.

Дворец в саду

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", который затем дал название городу. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая паркового комплекса, сейчас - не более 4 га.

7 сентября 1820 года поэт Александр Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец и затем написал поэму "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". По данным историков, именно эти произведения помогли сохранить название города, поскольку в 1944 году после высылки крымских татар власти начали изменять все топонимы, связанные с ними.

Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому он в дар приносил две розы. Эту традицию в музее поддерживают до сих пор: розы находятся в чаше фонтана круглый год.