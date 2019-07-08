МГУ составил первый атлас лечебных растений и целебных источников России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами составили первый медико-географический атлас России, в котором собраны данные о природных лечебно-оздоровительных ресурсах, среди которых минеральные воды, грязи и лекарственные растения. Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся целебными природными ресурсами и здоровым образом жизни, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Сотрудники географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами представили медико-географический атлас "Целебные источники и растения" <...> Издание является первым картографическим обобщением информации о таких природных лечебно-оздоровительных ресурсах, как минеральные воды, грязи и лекарственные растения на национальном уровне, в нем собраны статистические материалы по заболеваемости населения в федеральных округах России", - говорится в сообщении.

Атлас рассчитан на широкий круг читателей, которые интересуются целебными природными ресурсами и здоровым образом жизни. Также он будет полезен работникам системы здравоохранения, науки и образования, рекреации и туризма. В частности, издание можно использовать в качестве информационной базы для оценки потенциала экологического, медицинского и спа-туризма, санаторно-курортного лечения и других целей, добавили в пресс-службе.

По словам главного редактора атласа, профессора МГУ Светланы Малхазовой, издание содержит около 100 карт России масштаба 1:30 000 000, а также текстовую, графическую информацию, фотографии, аналитические материалы. Помимо обзорных карт России в атласе также собраны медико-географические карты отдельных регионов (регионы Кавказа, Крым, Камчатка, Тува и другие), подготовленные на основе авторских разработок совместно с соответствующими региональными службами

"Представленные материалы отображают места расположения водных, грязевых источников и основных санаторно-курортных организаций, распространение официальных растений. В издании собраны статистические материалы по заболеваемости населения в федеральных округах России", - цитирует Малхазову пресс-служба.

Атлас, созданный при поддержке Русского географического общества, подготовлен на основе картографических, литературных, архивных, фондовых материалов, государственных статистических данных Росстата и Роспотребнадзора, а также результатов полевых экспедиций.