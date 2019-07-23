Укажет ли генетический тест на русского человека? Отрывок из книги "ДНК и ее человек"

ДНК была открыта еще в XIX веке, ее структура — знаменитая двойная спираль — в начале 1950-х, а геном человека расшифровали в 2003 году. Теперь любой желающий может за сравнительно небольшую сумму воспользоваться достижениями генетики и узнать что-то про себя (для опознания человека ДНК используют дольше, вот уже почти 40 лет). Книга "ДНК и ее человек: Краткая история ДНК-идентификации" научного журналиста Елены Клещенко — об этом: немного теории, а потом всевозможные применения генетических методов на практике вроде судмедэкспертизы останков Романовых, поисков серийных убийц и т.п. В приведенном отрывке идет речь о поисках далеких предков и национальной принадлежности. Чтобы его понять, тоже необходимо разобраться с несколькими терминами. Метод тестирования основан на проверке мужской Y-хромосомы. В ней ищут специфические отличия в одну букву генетического алфавита, а иногда еще и характерные повторы в ДНК (что-то вроде бороздок на подушечках пальцев, образующих уникальный рисунок). Вместе эти особенности составляют гаплотип человека, а близкие гаплотипы образуют гаплогруппу. По тому, сколько у двух людей повторов и "опечаток", можно судить об их близости: они могут быть родственниками или, во всяком случае, соотечественниками. Но не все так просто.

Описание Обложка книги "ДНК и ее человек" © Издательство Альпина

Наберите в поисковике слова "гаплогруппа", и Google подскажет: "гаплогруппа русских", "гаплогруппа армян", "гаплогруппа евреев"… Увы (вернее, ура), не все так просто. Допустим, гаплогруппы А и В действительно встречаются преимущественно у африканских народов, причем А характерна для эфиопов, сан (бушменов), кой-коин (готтентотов) и нилотов, а В — для пигмеев и хадза, гаплогруппа М и S — для Новой Гвинеи, Меланезии, Восточной Индонезии. Но в плавильном котле Евразии и Америки все смешалось: много веков подряд люди путешествуют, эмигрируют группами и поодиночке, заводят семью и умирают не там, где родятся, а уж в эпоху глобализации… Приходится слышать, например, что гаплогруппа R1a, она же R-M420, — "русская", "славянская" и т.п. Однако она встречается не только в России, Белоруссии, Украине, но также в Эстонии, Венгрии, Норвегии, Индии, Пакистане, у восточных немцев, у коренного населения Фарерских островов… Кстати, возникла она задолго до появления славян. Действительно, ее встречаемость в русских популяциях довольно высока — от трети до половины. Но все же корректнее говорить, что эта гаплогруппа маркирует определенные пути миграции человека. Так можно ли установить по гаплогруппе национальность? Для представителей малых народов, не смешивающихся с другими и хорошо изученных генетиками, — видимо, да. Что касается граждан крупных европейских и азиатских государств, то принадлежность человека к гаплогруппе R1a дает не особенно много информации — этот человек с достаточно высокой вероятностью может быть и русским, и немцем… Исследование по более широкому набору маркеров подскажет, что предки человека, скорее всего, жили в определенном регионе Восточной Европы. Но понятно, в эпоху глобализации не стоит утверждать с полной уверенностью, что сам он родился или проживает именно там.

Сегодня исследование Y-хромосомы — достаточно распространенная коммерческая услуга. Такое исследование позволяет установить степень родства по мужской линии между двумя индивидами; есть шанс найти весьма дальних родственников, если они также пользовались этой услугой и не против делиться информацией о себе с потенциальной родней. Кстати, напомним в очередной раз, что фамилия в большинстве стран передается так же, как и Y-хромосома, — от отца к сыну (понятно, за исключением тех случаев, когда паспортное родство не совпадает с биологическим), и есть базы данных, в которых Y-STR прямо сопоставлены с фамилиями: абсолютно логичный шаг после всех "семейных" дел. Таким образом, граждане подозреваемые, возьмем на заметку: у всех мужчин в геномах есть страничка с паспортными данными, которые не подделать! Прямо-таки с графой "фамилия", и даже если вы ее поменяли, след все равно может привести к вам. Да, и насчет "гаплогруппы евреев". Как и у всех больших народов, гаплогруппы у евреев разные, но про одну стоит рассказать. Коэны — сословие священнослужителей в иудаизме, согласно традиции — потомки Аарона, брата Моисея, исполнявшие служение сначала в Скинии, затем в Иерусалимском храме. Статус коэна передается по наследству по отцовской линии (при условии соблюдения определенных ограничений и запретов). На происхождение от коэнов указывают фамилии Коган, Коэн, Кан или Кон, Аронин, Аронов, Барон ("бар Аарон" — сын Аарона) и много других, на всех языках мира. Идея посмотреть, что у всех этих людей с Y-хромосомой, лежала на поверхности. И в самом деле, примерно половина современных коэнов принадлежат к субкладе J1-ZS223. Сейчас "коэнский гаплотип" относят к субгаплогруппе Z18271, а время жизни общего предка, которого назвали, естественно, Y-хромосомным Аароном, оценено в 2638–3280 лет назад.

Женщины, желающие что-то разузнать о своих предках по мужской линии, могут "одолжить" Y-хромосому у родственников — отца, брата, дяди с папиной стороны… Именно по просьбе родственницы в 2012 г. двое афроамериканцев отправили свои геномы в Family Tree DNA в Хьюстоне, штат Техас. (Запомним это название, оно нам еще не раз встретится.) Запросы афроамериканцев ставят непростые задачки перед специалистами по геномной генеалогии. Негенетические подсказки по поводу того, представителя какого племени работорговцы загнали в трюм, обычно бывают скудными, если вообще имеются, про некоторые племена неясно, существуют ли они в современной Африке, к тому же и сбор африканских популяционно-генетических данных не так далеко продвинулся, как в Европе. Но этот результат получился особенно впечатляющим: Y-хромосома была абсолютно непохожей на известные ранее, ей не нашлось места на родословном древе — ни предок, ни потомок других, а независимая линия, раньше всех отделившаяся от общего ствола. "Открыта хромосома другого Адама", — писали журналисты, хотя точнее было бы — "хромосома неизвестного сына Адама". Новую гаплогруппу назвали А00, сохранилось и неофициальное название — "Y-хромосома Перри" (Альбертом Перри звали общего предка участников исследования, который жил в начале XIX в.). Конечно, Перри из Южной Каролины — не потомки инопланетян или атлантов, их гаплотип, хоть и редкий, и древний, вполне человеческий. Потом та же гаплогруппа была найдена у 11 мужчин племени мбо (Западный Камерун). Это, естественно, заставило увеличить Адамов возраст: чем разнообразнее потомки, тем раньше должен был жить предок. Так "гражданская наука" помогла науке фундаментальной, а семейные генеалогические изыскания перерисовали родословное древо человечества. Возможно, это не последний подобный случай. На Земле живут миллиарды людей, геномы которых еще никто не читал. Возвращаясь к теме — Y-хромосома для генеалогии важна, но, чтобы узнать о том, из каких регионов происходят ваши предки по разным линиям, понадобятся также исследования мтДНК и неполовых хромосом — Y-хромосома дает только одну линию. Носитель Y-хромосомной гаплогруппы R1a может быть и негроидом, если у него был русский прапрадедушка по мужской линии, а все остальные предки — жители Эфиопии.