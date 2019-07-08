Нижегородские ученые создали роботизированное средство для передвижения инвалидов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского создали первое в России роботизированное средство для передвижения маломобильных граждан с функцией вертикализации, сообщил журналистам руководитель лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов. Разработка была представлена в понедельник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы представили роботизированное средство передвижения для инвалидов. Суть разработки состоит в том, чтобы обеспечить возможность вертикализации [маломобильного человека] для выполнения тренировок по развитию суставов и предупреждения риска вторичных поражений систем организма. Различные виды вертикализаторов существуют [за рубежом], но в России подобные изделия не производятся. В своей работе мы использовали до 90% отечественных комплектующих", - отметил Миронов, уточнив, что партнером ННГУ в этом проекте выступает группа компаний "Зетта" (Тольятти).

По его словам, медики отмечают необходимость как можно быстрее перевести пациента, находящегося в положении лежа или сидя из-за перенесенной болезни или травмы, в вертикальное положение. "Это минимизирует ущерб, который возникает в мозге человека после кровоизлияния. Используя систему, мы поддерживаем клетки, которые еще живы. Другой аспект - борьба с вторичными поражениями: когда человек находится длительно в сидячем положении это приводит к изменению костного состава, атрофии мышц, к нарушениям в пищеварительной и мочеполовой системах организма", - добавил Миронов.

Он подчеркнул, что разработка позволит повысить качество самообслуживания маломобильных граждан, которые передвигаются на инвалидных колясках. "С ее помощью можно без посторонней поддержки, например, доставать предметы, которые находятся высоко. Она важна и с психологической точки зрения - многие отмечают, что в процессе диалога с человеком важно смотреть ему в глаза", - отметил руководитель лаборатории.

В настоящее время нижегородские ученые работают над усовершенствованием разработки и внедрением системы нейроуправления. "Ее суть состоит в том, что она будет регистрировать сигналы от мозга и мышц, что позволит использовать ее даже человеку, который прикован к инвалидной коляске. Все, что нужно, - это сконцентрироваться и двигаться вперед", - добавил Миронов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.