На востоке Китая нашли гробницу периода династии Юань

ШАНХАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Относящаяся к периоду правления династии Юань (1271-1368 годы) древняя гробница обнаружена на востоке Китая в провинции Шаньдун. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Институт археологии города Цзинань.

Находка сделана в городском районе Чанцин. Выложенная из кирпичей гробница была построена в период владычества монголов в Китае, основавших свою династию Юань, которая просуществовала менее ста лет.

По словам Го Цзюньфэна из городского Института археологии, подземная часть сооружения напоминает по форме монгольскую юрту. Купол гробницы покрыт барельефами и выполнен в виде цветка лотоса. Стены усыпальницы расписаны изящными фресками с изображением облаков, что, по китайским поверьям, приносит удачу и благополучие. На одной из стен гробницы, сообщает агентство, написана дата ее сооружения.

"Гробница является очень ценной, поскольку было обнаружено совсем немного гробниц периода династии Юань с надписями", - приводит агентство слова археолога Го Цзюньфэна.

Данное сооружение будет взято под охрану государства и сохранено в изначальном виде на том месте, где оно было обнаружено. Переносить гробницу, уточнил он, нет необходимости, поскольку в этом районе не ведутся строительные работы, которые могли бы представлять опасность для сохранности памятника.

До этого в городе Цзинань находили и другие гробницы, относящиеся к периоду династии Юань.