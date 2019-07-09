Хабаровские орнитологи впервые провели кольцевание птенцов дальневосточного аиста

ТАСС, 9 июля. Сотрудники "Заповедного Приамурья" (объединенной дирекции заповедников и нацпарков Хабаровского края) впервые провели кольцевание птенцов дальневосточного аиста и установили радиометки для слежения за миграцией этих птиц. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

"С помощью радиометок планируется выяснить траектории миграций птиц с территории Дальнего Востока России в Китай на зимовку, перемещения молодых птиц, мест концентраций аистов. <…> В заповеднике "Болоньский" (входит в ФГБУ "Заповедное Приамурье" - прим. ТАСС) такие работы по установке радиометок проводились впервые. <…> Всего в заповеднике удалось установить семь радиометок на слетках дальневосточных аистов", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что специалисты должны были обеспечить безопасность птиц и снизить стрессовую нагрузку во время учетов. Птенцов, весом более пяти килограммов каждый, измерили, затем установили на них спутниковые передатчики со специальными тефлоновыми ремешками.

Аналогичную работу на протяжении нескольких лет проводят в Амурской области и Приморском крае в местах обитания дальневосточных аистов. Такая научная программа выполняется в соответствии с соглашением по проекту отслеживания мигрирующих водоплавающих птиц между научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской Академии наук, Всемирным фондом дикой природы России и дальневосточными заповедниками двух стран.

Дальневосточный аист занесен в международную Красную книгу. Его популяция в России насчитывает около 700 особей и 3000 в мире. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В России он строит гнезда в Амурской области и Еврейской АО, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.