Новый метод анализа генетической совместимости повысит эффективность пересадки при лейкозе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ гематологии Минздрава России) разработали метод быстрого определения генетической совместимости донора и пациента для пересадки костного мозга при лейкозе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование.

Пересадка костного мозга необходима для того, чтобы организм больного раком крови смог побороть заболевание с помощью иммунных клеток крови (лимфоцитов) здорового донора. Они уничтожают злокачественные клетки, но в некоторых случаях погибают и здоровые клетки пациента, что может происходить из-за различий донора и пациента на уровне второстепенных антигенов. Они кодируют часть последовательностей ДНК и влияют на иммунный ответ организма при трансплантации - чем больше различий между антигенами, тем выше вероятность осложнений после операции. При этом существующие методы оценки различий (электрофорез) сложны в проведении и занимают много времени.

"Сложившаяся ситуация создает потребность в быстром и надежном определении последовательности ДНК, которая кодирует второстепенные антигены комплекса. Модифицированный вид полимеразной цепной реакции, разработанный российскими учеными, позволяет выявить различия в генах донора и реципиента в течение часа, не прибегая к более трудоемким и дорогим методам", - говорится в сообщении.

Новый метод диагностики позволяет с помощью коротких последовательностей ДНК (праймеров), потенциально подходящих разным второстепенным антителам, выявить соответствие между ними, что позволяет найти и измерить разновидности антител в крови конкретного человека. За протеканием реакции исследователи могут наблюдать в режиме реального времени.

"Разработанный нами метод позволяет очень быстро генотипировать пары донор-реципиент и выявлять генетические различия, которые могут вызвать иммунный ответ после трансплантации. С одной стороны, это позволит предсказывать интенсивность иммунного ответа и возможный исход трансплантации, а также соответствующим образом корректировать <…> терапию, необходимую для предотвращения реакции "трансплантат против хозяина". С другой стороны, это позволит подобрать каждому пациенту оптимальные мишени для иммунотерапии", - цитирует ученых пресс-служба РНФ.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.