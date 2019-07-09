Минобрнауки и ФПИ подписали соглашение о сотрудничестве по прорывным разработкам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России и Фонд перспективных исследований (ФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве по прорывным направлениям научных исследований и разработок, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фонда.

"Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон в рамках реализации совместных проектов, охватывающих широкий спектр научно-технических направлений. Документ нацелен на поиск, отбор наиболее современных проектов, разработку и создание инновационных технологий", - сказали в пресс-службе.

Соглашением зафиксировано, что стороны будут осуществлять содействие формированию новых научных школ и центров компетенций по прорывным направлениям научных исследований и разработок, а также создавать условия для привлечения к ним талантливой молодежи.

В ходе встречи, на которой было подписано соглашение, генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев и первый замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников также обсудили перспективные разработки, которые планируется осуществлять совместно за счет средств фонда и министерства.

Выполненные проекты

В пресс-службе Фонда отметили, что уже есть успешные примеры сотрудничества ФПИ с российскими вузами, в частности с Саратовским государственным университетом, Кабардино-Балкарским государственным университетом и Российским химико-технологическим университетом.

"Например, уже реализован проект в области разработки опытных технологий изготовления прорывных ультратонких нетканых материалов для экипировки, в результате которого произведены установочные партии мембранных тканей совместно с индустриальными партнерами", - уточнили в пресс-службе.

Также разработаны суперконструкционные полимеры и полимерные композиты для трехмерной печати, впервые в России изготовлен демонстрационный образец установки для лазерного спекания порошков полиэфиркетона, разработаны специальное программное обеспечение и технология 3D-печати из суперконструкционных полимеров.