Путин: Россия готова предложить научную инфраструктуру для работы международных команд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия готова предложить научную инфраструктуру для работы международных научных команд. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита GMIS.

"Кстати, ярким примером именно открытой научной технологической кооперации является ИТЭР, на базе которого планируется реализовать управляемый термоядерный синтез. Россия принимает в этом самое активное участие и готова предложить свою научную инфраструктуру для совместного исследовательского поиска, для работы международных научных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий. В том числе речь идет об уникальных установках класса мегасайнс", - сказал Путин.

"С их помощью ученые смогут в буквальном смысле увидеть, как природа создает свои объекты. Отмечу, что такая установка уже стала составной частью междисциплинарного центра природоподобных конвергентных технологий, которые уже более 10 лет работают в одном из крупнейших наших научных центров в Курчатовском институте", - добавил глава государства.