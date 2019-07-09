Путин отметил труд ученых в подготовке публикации по совместной истории России и Германии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам презентации учебного издания "Россия - Германия. Вехи совместной истории и коллективной памяти. XVIII-XX века". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Этот уникальный научный труд стал результатом многолетних усилий совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, работающей под патронатом Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ, - отметил Путин. - Исследования, проведенные авторитетными специалистами России и Германии на основании огромного массива историкоархивных материалов, позволяют узнать много нового о событиях нашего общего прошлого, дают возможность сопоставить различные, порой полярно-противоположные точки зрения и оценки".

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании данной публикации и выразил уверенность, что она вызовет большой интерес среди ученых и любителей истории России и Германии, а также послужит укреплению доверия и взаимопонимания между странами.