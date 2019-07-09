Путин: в России в ближайшее время будут открыты пять научно-образовательных центров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время открыть пять научно-образовательных центров (НОЦ) по всей России.

"В этом году мы договорились пять таких центров создать", - сказал президент на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета. Он отметил, что таких учреждений должно появиться как минимум указанное количество, даже если нормативно-правовая база еще не готова. Президент заметил, что те, кто против, апеллируют к тому, что не все продумано и готово. "Но пять [научно-образовательных центров] мы готовы сделать", - заверил глава государства.

Путин подчеркнул, что НОЦ создаются именно для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики регионов. "Они для этого и придуманы, - сказал он, комментируя вопросы студентов. - Наука, образование и промышленность объединяются именно для того, чтобы эффективнее внедрять то, ради чего мы работаем". Глава государства добавил, что от двух вечных русских проблем - дураков и плохих дорог - возникают и другие, потому что не доехать, не пройти местами. "Это шутка, но тем не менее - дорога есть - сразу жизнь начинается, производство возникает, образование и так далее, когда нет - ничего нет", - добавил президент, уточнив, что научно-образовательные центры как раз создаются для того, чтобы объединить промышленность и науку, чтобы промышленность знала о тех разработках, которые создают ученые и не закупала технологии за рубежом.

"Я очень рассчитываю, что эти центры, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту", - заключил Путин, говоря о перспективе нескольких ближайших лет.