Путин одобрил идею выдачи совместных с Казахстаном грантов в сфере науки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позитивно высказался об идее создания совместных с Казахстаном грантов в сфере развития науки и промышленного производства. Об этом он сообщил на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

"Нам нужно и в таких странах, как Казахстан, развивать свою собственную промышленность, свою собственную науку, поддерживать это, компетенции новые передавать и на этой базе увеличивать общую конкурентоспособность. Если дойдем до совместных грантов, будет еще лучше, имея в виду те общие цели, которые перед нами стоят", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо переманивать талантливых людей в Россию, но с дружественными странами, такими как Казахстан, нужно идти по пути кооперации. "У нас с такими странами, как Казахстан, другая задача - объединять усилия в рамках межгосударственных связей. То, что эффективнее развивается в России - развивать в России, что эффективнее функционирует в Казахстане - делать в Казахстане", - сказал президент РФ.

Он напомнил, что 70 тыс. студентов из Казахстана учится в России.