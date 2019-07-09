Российские компании договорились выпустить первый ледовый комбайн на электродвигателе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" "Лиотех" и компания "Форвард" договорились разработать машину для заливки и восстановления льда - ледовый комбайн - на электротяге. Соглашение было подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщила во вторник пресс-служба УК "Роснано".

"В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ компания "Форвард" и портфельная компания "Роснано" "Лиотех" подписали соглашение об использовании литий-ионных тяговых батарей на ледовых комбайнах - машинах для заливки и восстановления льда. Цель сотрудничества - разработка, испытания и внедрение литий-ионных тяговых батарей на ледовых комбайнах, работающих от электродвигателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все ведущие мировые производители, в том числе компания "Форвард", выпускают ледовые комбайны, использующие бензин и сжиженный газ в качестве топлива. Переход на использование электротяги в данном виде спецтехники является мировым трендом и позволяет достигнуть целого ряда преимуществ по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

"Литий-ионные аккумуляторы являются универсальной платформой практически для любого вида техники. Тренд перехода на электротягу заметен как в легковом и грузовом автомобилестроении, так и в производстве спецтехники. В ряде случаев использование литий-ионных аккумуляторов является предпочтительным, так как позволяет достигнуть прямой экономии на топливе, а также решает проблему выхлопных газов в закрытых помещениях, например на ледовых аренах", - сказал управляющий директор "Лиотех" Валерий Ярмощук, слова которого приводятся в сообщении.

"Лиотех" - крупнейший в России завод по производству аккумуляторных литий-ионных ячеек с использованием литий-железо-фосфатной (LFP) электрохимии, единственное отечественное предприятие, способное обеспечить серийный выпуск продукции по конкурентоспособным ценам и качеству на уровне ведущих мировых производителей.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер -Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

О группе "Роснано"

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям "Роснано" на данный момент открыто 103 завода и R&D-центра в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.