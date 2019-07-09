РАН: статистика по списанным диссертациям улучшилась за счет повышения качества подделки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Статистика по списанным диссертациям в последнее время улучшилась, но это говорит не о сокращении их числа, а о повышении качества подделок. Такое мнение высказал председатель комиссии Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований, член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Виктор Васильев.

"В настоящее время статистика по списанным диссертациям сильно улучшилась, что однако же говорит только о том, что работать "диссероделы" стали тщательнее, с соблюдением предосторожностей против компьютерного обнаружения, с заменой слов синонимами, с искусственными опечатками, и так далее", - сказал Васильев, слова которого приводятся в сообщении на сайте РАН.

По мнению ученого, раньше фабрикация основы диссертации могла занять два-три дня, теперь же этот срок вырос минимум до пяти-семи дней. "Однако все равно этот бизнес должен оставаться весьма доходным, и нетрудно предположить, что цветет он на тех же самых делянках, что и раньше", - пояснил Васильев.

Глава комиссии РАН выделил два основных потока несамостоятельных диссертаций. Источниками первого выступают "мелкие жулики" - авторы, на свой страх и риск списывающие чужие труды и так далее. Как правило, ВАК проявляет по отношению к таким работам должную принципиальность. Более тяжелая проблема, по словам ученого, - это существование "диссеродельных фабрик", то есть советов, торгующих утверждением липовых диссертаций (и, возможно, работающих в связке с их изготовителями), и их поддержка на более высоких уровнях системы аттестации.

"При здоровой системе аттестации такое было бы невозможно, поэтому сколько-нибудь массовое появление списанных диссертаций, пропущенных тем или иным советом, является симптомом болезни <...> При этом, по моим впечатлениям, для того, чтобы вся система аттестации начала давать систематический сбой, совершенно необязательно, чтобы большинство ее членов (включая руководство) сами участвовали в работе таких нехороших структур или имели от них непосредственную материальную выгоду", - сказал Васильев.

Он добавил, что для существования "диссеродельных фабрик" достаточно сравнительно небольшого процента действующих лиц системы, а дальше включаются механизмы ведомственной или научно-конфессиональной солидарности, которые обеспечивают существование подобной системы.

Ситуация с ВАК

Ранее правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) профессор Владимир Филиппов.

При этом "Клуб 1 июля", в состав которого входят академики и другие ученые, выступил с критикой нового состава ВАК. В частности, против исключения из него участников сообщества "Диссернет", которое занимается выявлением плагиата в научных диссертациях, в том числе политиков и чиновников. В ответ Минобрнауки отметило, что все процессы формирования ВАК являются легитимными и открытыми, а расхождение мнений в вопросах трактовки нормативных документов должно стать основой для профессионального обсуждения.