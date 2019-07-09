Разработки для "умного города" и безопасности труда представили на Аллее стартапов GMIS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Аллея стартапов открылась во вторник на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге. На площадке представлены проекты из сферы "умного города", разработки, предназначенные для безопасности труда, передает корреспондент ТАСС.

В одном из залов Екатеринбургского конгресс-хола расположилась аллея - площадка для встречи талантливых разработчиков с перспективными инвесторами и будущими партнерами. Разработчики предлагают проекты из совершенно разных сфер от технологий до здравоохранения и на разной стадии разработки. Всего было представлено более 30 разработок.

Безопасность труда

Один из участников уральского проекта Ir Way, инженер Николай Белоусов на Аллее стартапов рассказал корреспонденту ТАСС о разработке системы ночного видения, которая состоит из чувствительной инфракрасной камеры. С нее сигнал поступает в блок управления, а затем изображение транслируется на монитор либо на лобовое стекло транспортного средства. Разработка будет внедрена на воздушном и водном транспорте. На водном транспорте изобретение будет незаменимо в работе спасателей.

Ранее сообщалось, что система ночного видения Ir Way будет использована для "КамАЗов". "Эта система нашла применение не только на дорогах, но и в воздухе, и на воде, причем на воде система видит лучше. То есть мы позиционируем себя с той точки зрения, что вождение можно сделать намного безопаснее, чем сейчас. И благодаря ночному видению, думаем, можно изменить дорожную ситуацию", - сказал Белоусов.

Роботы-погрузчики, которых производит московская компания ООО RoboCV, спроектированы для автоматизации рабочих процессов, они сокращают риски на производстве и, по заверениям авторов проекта, не отнимают рабочих мест у специалистов. Кроме того, под эту разработку не приходится перестраивать склад, система умеет ориентироваться на местности и создавать маршруты для погрузки в зависимости от существующего расположения объектов и стеллажей. Компания внедряет свои продукты в склады французского оператора FM-Logistic, работает с Volkswagen и Samsung, а самый большой контракт на данный момент предполагает поставку 30 роботов.

"Я уверен, что это шаг большой вперед, потому что на самом деле это довольно-таки простой процесс, в котором человек выполняет не ту функцию, где человек нужен. Человек нужен в мыслительных процессах, в творческих каких-то процессах больше, а здесь монотонная работа, [которую] наш робот и делает", - рассказал генеральный директор OOO RoboCV Азиз Бейтулаев.

Разработки для "умного города"

Российские разработчики представили свои продукты для "умного города", они предлагают устройство, которое позволяет проводить мониторинг воздуха и отслеживать изменения его качества. В отличие от схожих разработок, оно портативно, охватывает воздух на площади около 100 кв. м при использовании одного экземпляра и определяет содержание основных загрязнителей, таких как диоксид азота, оксид азота, аммиак, формальдегиды и другие.

"Самое актуальное применение - система экологического мониторинга, просто они действительно очень большие, очень дорогие, мы сделали решение, которое за 300 тыс. рублей может передавать все основные параметры. В первую очередь, [сфера применения] это "умные города", потому что допустим, у нас есть 1112 городов, по-моему, в России, только у 256 есть система мониторинга качества воздуха. Их нет в Челябинске, их нет в Екатеринбурге, нет в Нижнем Тагиле, люди просто реально не знают о тех загрязнениях, которые там есть", - отмечает Максим Сомов, руководитель московского конструкторского бюро "Сомов", которое разработало систему мониторинга.

Другая разработка - система предупреждения столкновений для карьеров, шахт, цехов и аэропортов. Она основана на радиомодулях, позволяет видеть положение в пространстве людей и техники для избежания столкновений и опасных ситуаций. На данный момент, уточняет один из участников проекта, система находится на этапе внедрения.

"Есть партнеры, которым это решение интересно, которые готовы его продавать дальше по цепочке в промышленность. Сейчас это актуально, например, там, где добыча, то есть шахты, карьеры это "умное производство", самая что ни на есть "Индустрия 4.0", это высокоточная навигация, которая определяет местоположение движущихся объектов, это как GPS, только для производства, очень надежно и безопасно", - сказал технический директор компании Neelar Михаил Савин.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.