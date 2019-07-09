Ученые РФ запустили уникальный научный эксперимент на Баксанской нейтринной обсерватории

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Эксперимент BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) начал работу в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН). Цель эксперимента - поиск новой элементарной частицы, так называемого стерильного нейтрино, сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Нейтрино - одна их элементарных частиц, ее крайне сложно зарегистрировать, поскольку она практически не взаимодействует с веществом. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после Большого Взрыва.

"Для BEST было изготовлено новое экспериментальное оборудование, в том числе двухзонный бак для облучения 50 т металлического галлия и дополнительные модули систем извлечения и счета галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории", - говорится в сообщении.

Эксперимент BEST пройдет на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории (Баксанское ущелье, Северный Кавказ), созданной еще в советские времена специально для изучения нейтрино. Измерения потока солнечных нейтрино позволяют получить уникальную информацию как о протекании термоядерных реакций в центральных областях Солнца, так и о новых свойствах нейтрино. Галлий-германиевый нейтринный телескоп - одна из наиболее глубоких подземных лабораторий в мире.

Будут проведены 10 экспериментов (экспозиций), каждая продолжительностью девять дней. Ожидаемая точность измерений интенсивности источника - не хуже 1%. Эксперимент BEST поможет ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино - "стерильных" (кроме электронных, тау- и мюонных).

Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН координирует реализацию проекта BEST, коллаборация которого насчитывает 26 исследователей, представляющих 15 научных организаций России, Германии, США, Канады и Японии.