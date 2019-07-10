Российские ученые предлагают новую акустическую технологию для разведки шельфа ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) совместно с компанией "Анчар" предлагает использовать для геологоразведки месторождений в арктических условиях инновационную технологию акустической низкочастотной разведки нефти и газа, которая может снизить стоимость этих работ. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии ДВФУ Александр Гульков.

Проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также вопросы освоения шельфовых месторождений обсуждаются на Восточном нефтегазовом форуме, который открылся в среду во Владивостоке.

"Освоение шельфовых месторождений Сахалина осложнено уникальными тяжелыми ледовыми условиями и требует больших затрат, наиболее перспективным в этих условиях является использование подводных добычных комплексов, но, к сожалению, это, как правило, импортные технологии. Сегодня на шельфе Сахалина эксплуатируются два таких комплекса, которые обслуживаются иностранными компаниями, и ближайшая задача - перейти на обслуживание российской стороной. Для снижения затрат на геологоразведку в арктических условиях ДВФУ совместно с НПО "Анчар" может предложить инновационную технологию акустической низкочастотной разведки нефти и газа", - рассказал Гульков.

По его словам, месторождения нефти и газа на шельфе в результате землетрясений "шумят" и "фонят" на ультразвуковых частотах. Уникальная методика позволяет улавливать эти сигналы с помощью датчиков и специальной станции, которая сможет работать подо льдом. ДВФУ обладает большим опытом создания подобных подводных роботов, обладающих необходимыми характеристиками и способных работать на шельфе.

Гульков отметил, что за последние годы добыча нефти и газа на Дальнем Востоке России увеличились в несколько раз. Основными факторами роста стал увеличивающийся спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и льготные условия разработки. Ранее сообщалось, что, по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии 2019 года выросла на 2,5%, до 277,86 млн тонн.

Транспортный вопрос

По словам Гулькова, развитие нефте- и газодобычи неразрывно связано с решением вопроса транспортировки продукции.

"Чаще всего ресурсная база рассматривается совместно - Восточная Сибирь и Дальний Восток - и включает четыре нефтегазодобывающих центра: Сахалинский, Якутский, Иркутский и Красноярский. Освоение этих центров неразрывно связано со строительством трубопроводов для подачи углеводородов как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Основной особенностью месторождений является их удаленность, отсутствие инфраструктуры и тяжелые климатические условия, что требует значительных капитальных затрат и характеризуется высокой себестоимостью добычи нефти и газа", - отметил эксперт.

Он напомнил, что сейчас добываемая на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири нефть в основном поступает в трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), откуда в районе Сковородино отбирается в Китай, а затем отгружается через нефтепорт Козьмино за рубеж. Мощность ВСТО в ближайшее время будет доведена до 80 млн тонн в год, сказал Гульков.

ВСТО - нефтепровод, проходящий от города Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка через Сковородино Амурской области, протяженность - 4 тыс. 740 километров.

Компания "Анчар" предоставляет услуги по поиску и разведки нефти и газа в России и за рубежом, в том числе в Иране, Болгарии, Марокко, США, Эквадоре.

Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке в среду, он проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уже в четвертый раз. Форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области. Более 300 участников в течение двух дней будут обсуждать разработку нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, "Силы Сибири", развитие Сахалинского центра газодобычи, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и другие проекты.