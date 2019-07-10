Ученые работают над обнаружением подлодок по следу от их винтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ученые Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) начали разработку и внедрение принципиально нового способа обнаружения подводных лодок - по следу, который остается в воде от работы их винтов. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном военно-морском салоне научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

"Сейчас мы обращаем внимание на поля следности (возмущение воды от работы винтов подводной лодки - прим. ТАСС). Последние, с моей точки зрения, наиболее перспективны, особенно для обнаружения подводных лодок. Почему? Поля следности имеют дольше продолжительность жизни (по сравнению с другими полями - ТАСС)", - сказал он.

"Поэтому если акустика и электромагнитные поля с уходом объекта исчезают, то поля следности во времени сохраняются. И объект можно обнаружить по этим полям", - пояснил ученый.

Он констатировал, что "проблема малозаметности - это проблема проблем". "Это перманентная проблема - скрытность подводных лодок, малозаметность надводных кораблей. Единственное, что со временем в зависимости от разработки систем обнаружения, систем оружия меняются приоритеты важности того или иного поля. То есть на одном этапе это поля верхней полусферы, на другом - акустические поля. Сейчас мы обращаем внимание на поля следности", - сказал Половинкин.

Снижения заметности подлодок

По его словам, сейчас Крыловский центр занимается исследованиями по всем этим направлениям. "Сегодня мы рассматриваем возможность очень серьезной программы по проблемам акустики. К сожалению, говорить о деталях этой программы, которая утверждена с выделением средств, по понятным причинам не приходится", - отметил ученый.

"Можно сказать, что это разработка принципиально новых средств, способов, методологий, снижение акустических шумов (субмарин) не только 4-го, но и 5-го поколений. Мы очень надеемся на начало этой работы и уделяем этому направлению огромное внимание", - сказал он.

В этой работе будут рассмотрены и решены несколько моментов: во-первых, снижение виброактивности исполнительных механизмов (двигатели, винторулевые группы, другие элементы пропульсивного комплекса). Ученый отметил, что эта проблема будет решаться в комплексе.

"Следующее направление - будут определены новые требования к виброакустическим характеристикам, потому что меняется жизнь, меняются средства обнаружения, их возможности. Поэтому требования по виброакустическим характеристикам ужесточаются", - пояснил Половинкин.

Он сообщил, что также будет уделено внимание и новым покрытиям. "Это не модное слово. Конечно, мы уделяем внимание и принципиально новым конструкционным материалам, и полимерным материалам, и метаматериалам, и нанотехнологиям. Конечно, мы попытаемся комплексно рассмотреть все эти вопросы и дать ответ на вопрос - куда идти? Но самое главное - определить требования по приоритетам физических полей, которые и делают подводную лодку скрытной, и, исходя из этих приоритетов, будут определены требования к ним", - отметил руководитель Крыловского центра.