Ученые назвали укрепление мышц лучшим способом похудеть

Укрепление мышц вместо похудания является наиболее эффективным способом защитить организм от болезней, связанных с лишним весом. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии, сообщает Medicalxpress .

Дело не в еде, а в отношении к ней

Как правильно питаться. Дело не в еде, а в отношении к ней

Согласно их гипотезе, слабые мышцы говорят о недостаточной физической активности, стрессах и неправильном питании. Это может быть основной причиной снижения чувствительности организма к инсулину и появлению ранних симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечают ученые, мышцы используют много кислорода и энергии. Одно из преимуществ здоровых мышц - они вытягивают из крови человека глюкозу, что снижает риск появления диабета 2-го типа. Именно этот недуг является следствием ожирения и одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мышцы вырабатывают миокины - белки, которые помогают поддерживать метаболический гомеостаз и нормальную работу организма.

"Ожирение изучалось в течение многих лет, и похудание было настолько трудным, что мы хотели бы найти механизм, который поможет людям избежать связанных с ожирением заболеваний", - заявила генетический эпидемиолог доктор Сяолин Ван.

При этом исследование ученых показало, что эффективность борьбы с лишним весом немало зависит от генетики, окружающей среды и образа жизни каждого человека.