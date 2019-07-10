Ученые Росатома создали источник нейтрино для уникального международного эксперимента

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты АО "ГНЦ НИИАР" (НИИАР, входит в научный дивизион Росатома) в рамках международного научного эксперимента "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) изготовили уникальный искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51 для Баксанской нейтринной обсерватории, сообщила в среду пресс-служба Росатома.

"В НИИАР изготовлен и доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований РАН уникальный искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51. Работа проводилась в рамках уникального международного научного эксперимента "BEST" в области нейтринной физики по поиску новой элементарной частицы - так называемого "стерильного" нейтрино", - говорится в сообщении.

Нейтрино - одна из элементарных частиц, которую крайне сложно зарегистрировать. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после так называемого Большого взрыва.

Международный эксперимент "BEST" направлен на поиск четвертого типа нейтрино - "стерильных" (кроме электронных, тау- и мюонных). Эксперимент проводится специалистами 15 научных организаций из России, Германии, США, Канады и Японии на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории (Баксанское ущелье, Северный Кавказ), созданной еще в советские времена специально для изучения нейтрино. Институт ядерных исследований Российской академии наук координирует проект по поиску "стерильного" нейтрино.

В сообщении отмечается, что созданный в НИИАР искусственный источник нейтрино уже помещен в облучательный канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа.

"Эксперимент "BEST" стартовал. Планируется, что первые результаты эксперимента BEST могут быть опубликованы в 2020 году", - говорится в сообщении.