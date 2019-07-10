Проекты новых научно-образовательных центров разработают в ходе интенсива "Острова"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Программы новых научно-образовательных центров (НОЦ) будут разработаны в ходе пятидневного образовательного модуля в рамках интенсива "Остров 10-22", который стартовал 10 июля на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех). До конца 2019 года будут отобраны пять проектов НОЦ к уже имеющимся пяти, сообщил в среду на открытии "Острова" первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"В рамках "Острова" мы проведем модуль, посвященный обсуждению и созданию НОЦ. <...> В течение пяти дней мы будем каждый день разбирать модель организации НОЦ с той или иной стороны. С точки зрения финансовой и правовой модели, с точки зрения инноваций и взаимодействия с бизнесом, что бизнесу нужно от НОЦ, почему, какие мотивы, стимулы нужно создать крупным индустриальным партнерам, чтобы они вошли и стали полноправными партнерами НОЦ", - сказал замминистра.

Он добавил, что также в ходе образовательного модуля будут обсуждаться вопросы организации исследований в НОЦ, выбор направлений исследований. По итогам "Острова", 20 июля, состоится защита программ будущих Научно-образовательных центров.

"В течение этого года, как мы знаем, пять первых НОЦ уже получили поддержку. Дальше, к концу года, мы должны отобрать следующие как минимум пять команд, пять субъектов", - сказал первый замминистра.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание сети из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Минобрнауки РФ поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

О программе

Образовательный интенсив "Остров 10-22" проходит с 10 по 22 июля на базе Сколтеха. В интенсиве принимают участие полторы тысячи человек, включая более ста команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами образовательного интенсива "Остров 10-22" выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35 и Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий.

Основной задачей второго интенсива на базе Сколтеха станет развитие управленческих команд региональных вузов, которые смогут реализовать системные изменения, обеспечивающие технологический прорыв.

Для вузов участие в "Острове" станет началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.