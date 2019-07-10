В Китае обнаружили рукопись с генеалогическим древом возрастом более 380 лет

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили на севере страны, в провинции Хэбэй, рукописное генеалогическое древо, охватывающее период правления династии Мин (1368-1644). Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

Рукопись была найдена в деревне Шуанпэнтоу вблизи города Синтай. Она выполнена в виде книги, рассказывающей о родственных связях и ритуалах семьи по фамилии Мэн. Там также описываются особенности политической, экономической ситуации в городе Синтай того времени и рассказывается об отношении местных жителей к охоте.

Последняя запись сделана 15 августа 1637 года. Обнаруженные листы книги, скрепленные между собой нитями, со временем пожелтели, однако сохранились в достаточно хорошем состоянии.

Как сказал специалист в области культуры и истории города Синтай Лань Цзяньхуэй, слова которого приводит "Синьхуа", находка представляет собой источник ценной информации. "Хорошо сохранившееся генеалогическое древо дает нам уникальное представление о семейных традициях того времени, а также об экономике и культуре в центральной и южной частях Хэбэя во времена правления династии Мин", - заявил эксперт.