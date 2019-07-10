Ученые выяснили, что мигранты в России интегрируются более успешно, чем в странах Запада

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета в ходе исследования выяснили, что мигранты в России интегрируются более успешно, чем во многих странах Запада: в РФ не появляются мигрантские гетто и не развивается инфраструктура, предназначенная только для выходцев из других стран. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования политики адаптации и интеграции мигрантов, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выявили, что, в отличие от Запада, в России не создаются изолированные мигрантские гетто, так как большинство приезжает из бывших советских республик. Успешная интеграция также связана с политикой государства. <...> Полученные результаты позволят предложить адекватные подходы к формированию миграционной политики, усовершенствовать политику адаптации и интеграции мигрантов и снизить уровень конфликтов", - говорится в сообщении.

Ученые ТГУ провели миграционное исследование, которое поддержано грантом Российского научного фонда, в Томске и Иркутске. Они изучили городскую инфраструктуру, которой пользуются мигранты в повседневной жизни: парикмахерские, кафе, школы; и не выявили мест, где бы жили, работали, куда бы ходили только мигранты.

"Если говорить о мигрантах на Западе, там создается такая инфраструктура, которая является только мигрантской, появляются анклавы, гетто, например чайнатауны. Исследования в России показывают, что у нас геттоизации не происходит. Конечно, есть места, где они более заметны, например рынки. Однако если мигранты работают на рынке, то торгуют для всего населения; если они создают кафе, то не только для мигрантов", - сказала заведующая лабораторией социально-антропологических исследований ТГУ, профессор Ирина Нам, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, в России интеграция мигрантов происходит более успешно, поскольку большинство из них - приезжие из бывших республик СССР: Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. При этом для успешной интеграции им, по данным ученых, не требуется активной поддержки со стороны властей.

"Когда мы опрашивали руководителей автономий, чиновников, складывалось ощущение, что эти организации играют большую роль в жизни мигрантов. Но когда мы говорили с самими мигрантами, оказалось, что они мало знают об автономиях, мало кто ходит на их мероприятия, национальные праздники например. Большинство активнее посещает общегородские мероприятия - День города, Новый год, 9 Мая", - сказала профессор.