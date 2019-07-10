В России разработали платформу на основе искусственного интеллекта для защиты от техсбоев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская компания Integrated Services Group (ISG), участвующая в развитии рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы, разработала виртуальную платформу на основе искусственного интеллекта, которая защитит сложные технические системы компаний и организаций от сбоев. Об этом ТАСС сообщили в среду в Информбюро НТИ.

Платформа Atlas - самообучающаяся система, способная с помощью технологий искусственного интеллекта накапливать и анализировать информацию о сценариях технических сбоев и предотвращать их последующее повторение. Коллективный принцип системы заключается в том, что опыт одной компании, подключенной к системе, она применяет в отношении остальных клиентов - сбой, произошедший в одной организации не должен повториться в другой. При этом информация об аварии поступает для обработки в обезличенном виде.

"В проекте реализуется система искусственного интеллекта, способная интерактивно обучаться и самостоятельно обобщать практический опыт людей в предметных областях. В аналогичных зарубежных решениях отсутствует система коллективной безопасности, поэтому данный проект является уникальным. Благодаря придуманному в проекте принципу коллективной безопасности, применение платформы Atlas способно снизить аварийность, риски возникновения негативных сценариев работы в самом широком списке отраслей до 40%. Это колоссальные деньги, ресурсы, а, возможно, и спасенные жизни", - цитирует Информбюро НТИ сооснователя отраслевого союза "Нейронет" Владимира Статута.

Система сможет предупреждать отказы, негативные сценарии и анализировать состояние подключенного оборудования в режиме реального времени. Специально для проекта разработчики создали упрощенный программный язык для взаимодействия пользователя с комплексом на основе искусственного интеллекта, поэтому платформа будет адаптирована для использования людьми, не обладающими специальными навыками в этой области.

Помимо энергетики и нефтегазового комплекса, разработка будет востребована производственными предприятиями, логистическими компаниями и другими организациями, которые применяют сложное оборудование, считают авторы проекта. Прототип самообучающейся системы прошел испытания на базе российских организаций, среди которых "Почта России", "Газпром", ПАО "Сбербанк" и Институт космических исследований (ИКИ РАН). К 2023 году разработчики системы планируют занять 0,5% от мирового рынка систем предупреждений и отказов технического оборудования, к 2026 году эта цифра составит 3%.

"На 2026 год планируемый показатель в 3% от рынка для проекта Аtlas будет выражать в прибыли в сумме $300 млн, что представляется вполне реальным", считает Владимир Статут.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и др.