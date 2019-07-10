Российские ученые назвали странными данные Норвегии об утечке радиации с АПЛ "Комсомолец"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Распространенные норвежскими учеными данные об уровне радиации на месте гибели советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" в Норвежском море являются предварительными и требуют дальнейшего анализа, российская сторона не может подтвердить информацию о радиоактивном загрязнении. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель генерального директора ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" Владимир Булгаков, подтвердив, что его организация участвует в экспедиции к затонувшему атомоходу.

"Еще не очень понятно то, что озвучила [руководитель экспедиции Хильде] Элисе Хельдал. <...> Информация о превышении нормы в 100 тысяч раз кажется нам странной. Уровень там, как я видел [в публикациях норвежских СМИ] - 800 Бк. Обычно в морской воде [фиксируется] 2-4 Бк. - сообщил Булгаков. - Важно дождаться радионуклидного анализа. <...> Норвежцы доведут до нас информацию".

Ранее эксперты норвежского Института морских исследований сообщили местному телеканалу TV2, что утечка радиации на погибшей советской субмарине продолжается. По их утверждениям, уровень радиации в первых пробах воды из вентиляционной трубы субмарины якобы превышает норму в 100 тыс. раз.