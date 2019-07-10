Найденные 40 лет назад в Греции человеческие останки оказались древнейшими в Европе

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима на юге Греции в конце 70-х годов прошлого века, оказались самыми древними из тех, что ученые когда-либо обнаруживали на территории Европы. Как сообщил в среду вечером на своем сайте британский научный журнал Nature, новый радиоизотопный анализ показал, что возраст костей, видовую принадлежность которых ранее не удавалось установить, составляет по меньшей мере 210 тыс. лет.

"Эти самые древние из известных окаменелых останков человека современного типа на территории Европы, а, возможно, и всей Евразии. Они на 160 тыс. лет древнее следующих по старшинству европейских окаменелых костей Homo sapiens", - говорится в публикации.

Катерина Харвати - работающий в Германии греческий ученый-палеонтолог, руководивший исследованием - вместе с коллегами изучала сделанные в Апидиме находки из музейных запасников и устанавливала их возраст. Окаменелые фрагменты двух черепов, с которыми работала группа исследователей из Великобритании, Германии и Греции, были сильно повреждены, но компьютерное сканирование и алгоритмы, позволяющие установить особенности строения черепа по отдельным обломкам костей, помогли ученым сделать неожиданное открытие. Обладателем первого черепа с массивными надбровными дугами был неандерталец, живший на территории современной Греции около 170 тыс. лет назад. Однако форма затылочной кости второго и более старого черепа из Апидимы позволили ученым с уверенностью утверждать, что он принадлежал не неандертальцу, которые в то время населяли Европу, и имел много особенностей, характерных для Homo sapiens.

"Мы предположили, что в Греции около 210 тыс. лет назад жила группа ранних представителей человека современного типа, возможно, находившихся в родстве с похожей популяцией, обитавшей на территории Леванта. Однако впоследствии эта группа была вытеснена популяцией неандертальцев - примерно 170 тыс. лет назад", - заявил вещательной корпорации Би-би-си соавтор исследования профессор Крис Стрингер из лондонского Музея естествознания.

Возраст найденных на африканском континенте в Марокко самых древних останков Homo Sapiens превышает 315 тыс. лет, тем не менее в Европе представители нашего вида появились лишь намного позже. Новая находка подтверждает гипотезу о том, что люди современного типа несколько раз предпринимали попытки мигрировать на север и закрепиться на территории Европы, постепенно вытесняя неандертальцев, и что одна из первых таких попыток имела место значительно раньше, чем прежде полагали ученые.