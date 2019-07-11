Орнитологи изучают миграцию дальневосточного аиста в бассейне реки Амур впервые за 20 лет

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники заповедников и орнитологи завершили установку радиомаяков на птенцов дальневосточного аиста в четырех регионах обитания краснокнижной птицы для изучения ее миграции в Китай. Такие работы проводятся впервые за 20 лет, сообщила в четверг пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России.

"80 птенцов дальневосточного аиста снабжены GPS-передатчиками и кольцами в Амурской, Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях при поддержке WWF России. Такие радиометки помогут проследить пути и места остановок редких птиц при их перелете на зимние "квартиры" с Дальнего Востока России в Китай", - говорится в сообщении.

"Первый и последний раз подобные исследования проводились 20 лет назад, и нам важно выяснить, как изменились за это время пролетные пути дальневосточного аиста", - приводит пресс-служба слова старшего координатора проектов по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Амурского филиала WWF России Анны Сердюк:

Кольцевание птиц проводилось с конца июля этого года. Радиомаяки представляют собой устройство, весом 50 граммов (около 1% веса птенца), с солнечной батареей и лямками, которые крепятся на спину птицы. Как отмечает пресс-служба, оборудование не помешает аистятам расти и летать.

"Работа передатчика рассчитана на три-пять лет, кроме того, крепления сделаны из такого материала, который под действием ультрафиолета разлагается, после чего "рюкзачок" просто спадает со спины птицы", - добавила Сердюк.

Для исследования миграции дальневосточного аиста в 2018 году был подписан меморандум между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской Академии Наук, заповедником "Хунхэ", директорами заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ "Заповедное Приамурье" и Амурским филиалом WWF России.

Краснокнижный дальневосточный аист

Дальневосточный аист занесен в международную Красную книгу. Его популяция в России насчитывает около 700 особей и 3000 в мире. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В России он строит гнезда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.

По последним данным, в бассейне реки Амур специалисты обнаружили более 80 новых гнезд.