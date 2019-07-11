В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

ШАНХАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию. Соответствующая церемония, как сообщает информационный портал "Пэнпай", состоялась в четверг в порту Шанхая.

Спущенный на воду в сентябре 2018 года ледокол для научно-исследовательских полярных экспедиций с водоизмещением свыше 13,9 тыс. тонн имеет длину 122,5 метра, ширину 22,3 метра, а также максимальную осадку в 7,85 метра. "Сюэлун 2" способен перевозить на борту до 4,5 тыс. тонн груза, а максимальная скорость движения, согласно техническим характеристикам, составляет порядка 15 узлов. Ледокол спроектирован таким образом, что он может пробивать лед толщиной до 1,5 метра как кормой, так и носовой частью, и двигаться при этом со скоростью 2-3 узла. Судно обладает запасом хода до 20 тыс. морских миль и способно находиться в море автономно в течение 60 дней.

Его строительство началось в декабре 2016 года на верфи в Шанхае. Ранее сообщалось, что после сдачи в эксплуатацию "Сюэлун 2" вместе с ледоколом "Сюэлун" должен до конца года отправиться в экспедицию к Южному полюсу.

Единственный находившийся у Китая в эксплуатации до этого ледокол "Сюэлун", который был приобретен у Украины, с 1994 года совершил 22 экспедиции в район Антарктики и девять в Арктику.

Китай является активным участником полярных исследований. Антарктиду КНР изучает с 1984 года и заметно активизировал свои усилия на этом направлении в последние несколько лет. На данный момент Китай имеет там четыре станции - "Чанчэн", "Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань". Последняя была открыта в 2014 году.