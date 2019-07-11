Фрагмент колонны и фигурку из бивня мамонта нашли на месте усадьбы Нарышкиных в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московские археологи обнаружили фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века в районе Южное Медведково, где в те времена находилась усадьба князей Нарышкиных. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Известно, что бивни и кости мамонтов широко применялись для производства различных предметов, в том числе украшений, окладов икон, инкрустированных накладок на холодное и огнестрельное оружие, пуговиц. До наших дней сохранилась лишь часть безделушки из бивня. Предположительно, это могла быть декоративная статуэтка или же шахматная фигура. Тогда в богатых дворянских семьях модно было иметь подобные вещицы", - приводит портал слова главного археолога Москвы, заместителя руководителя городского департамента культурного наследия Леонида Кондрашева.

По его словам, находки в данном районе связаны с представителями трех княжеских семей, проживавших там в разное время. В конце XVI и на протяжении XVII века здесь находилась усадьба князей Пожарских, затем имение в конце XVII века перешло князю Василию Голицыну. В конце XVIII века здесь проживали князья Нарышкины.

Ранее сообщалось, что в этом районе археологи нашли часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы князя Голицына, а также фрагменты рельефных печных изразцов и осколки глиняной и стеклянной посуды.

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