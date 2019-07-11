Китай предоставит другим странам сверхмощный супермикроскоп

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Академия наук Китая (АНК) предоставит другим странам возможность сделать новые прорывные открытия благодаря использованию китайского источника нейтронов ядерного деления (CSNS) - сверхмощного супермикроскопа на юге КНР. Как заявило руководство данного объекта, Пекин готов объединить усилия с международным сообществом ради перспективных исследований и передовых технологий, которые могут быть использованы в практических целях.

По словам Лян Тяньцзяо, занимающего должность заместителя директора филиала Института физики высоких энергий АНК в городе Дунгуань (южная провинция Гуандун), где находится гигантский микроскоп, перспективный проект уже привлек внимание представителей зарубежных научных кругов.

"CSNS продолжит выступать в качестве платформы для осуществления глобального сотрудничества и позволит ученым, а также компаниям со всего мира объединить усилия для прорыва в фундаментальной физике и в промышленной сфере, - приводит его слова газета China Daily. - В сообществе ученых, занимающихся изучением источников вторичных нейтронов, исторически сильны традиции сотрудничества. Перед нами откроются бесконечные возможности, если мы будем действовать сообща".

В качестве примера Лян Тяньцзяо привел работу над новым литиевым аккумулятором, который, как ожидается, благодаря китайскому сверхмощному оборудованию сможет заработать гораздо более эффективно после "усовершенствования дизайна на атомарном уровне". Замдиректора отметил, что десятки научно-исследовательских организаций уже выразили интерес к сотрудничеству с КНР по использованию микроскопа.

"Спрос очень большой благодаря безопасности, надежности и эффективности этого оборудования. Мы едва успеваем рассматривать предложения", - рассказал он.

Китайский супермикроскоп был запущен в эксплуатацию в сентябре 2018 года, с тех пор при его помощи было проведено более 100 экспериментов по изучению изменения структуры материалов на уровне атомов. Объект, на создание которого было потрачено 2,3 млрд юаней (примерно $335 млн), занимает площадь в 26,67 га. По результатам проделанной работы CSNS уже опубликовала девять докладов. Помимо КНР аналогичными технологиями в мире пока располагают только Великобритания, США и Япония.