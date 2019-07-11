Паводок в Иркутской области обусловлен изменением климата? Возможно, но это не точно

С конца июня в Иркутской области из-за ливней и тающего снега в горах Восточного Саяна начался паводок — подтопило более 10 тыс. домов в 107 населенных пунктах. По последним данным, погибли 25 человек, еще десять пропали без вести. Стихийное бедствие настолько сильное, что к спасательным работам пришлось подключить армию. 2 июля и. о. завкафедрой метеорологии и околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета Инна Латышева высказала ТАСС свое предположение о причинах паводка: дело в изменении климата и сочетании необычных природных факторов. "Мы попали в эпоху сочетания аномально сухих и аномально влажных периодов, цикличность их фактически не исследована, природа их фактически тоже", — считает метеоролог.

ТАСС обсудил гипотезу Инны Латышевой с климатологом, заместителем директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН) Владимиром Семеновым. По его словам, в последние 30 лет участились ливни, а обычные обложные дожди, наоборот, стали менее интенсивными. "О связи с потеплением мы можем судить по климатическим моделям, которые показывают, что при увеличении температуры вероятность максимальных осадков в дальневосточном регионе будет расти", — сказал ученый. Но Владимир Семенов считает, что паводки очень редки, поэтому объяснять их изменением климата пока рано. Его коллега по ИФА РАН Александр Чернокульский высказался в том же духе: "Исследования показывают, что сильные продолжительные ливни при глобальном потеплении будут идти все чаще. Но это не значит, что именно это событие обусловлено изменением климата и что этого не произошло бы в холодном климате". По его словам, надо проводить численные эксперименты, чтобы показать, какая доля осадков обусловлена наблюдаемым потеплением. Не исключено, что нулевая. Ливни не обязательно приводят к паводку. "Многое зависит от влажности почвы. Если почва хорошо увлажнена, то она, как правило, не сможет принять избыточное количество осадков. Тогда почва не принимает всю ту воду, которая выпадает в виде дождя, и она сразу поступает в речную сеть", — объясняет гидролог, заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем РАН Владислав Полянин. Когда за считаные дни выпадает одна-две месячные нормы осадков, а земля сырая, бывают сильные наводнения.