Паводок в Иркутской области обусловлен изменением климата? Возможно, но это не точно

С конца июня в Иркутской области из-за ливней и тающего снега в горах Восточного Саяна начался паводок — подтопило более 10 тыс. домов в 107 населенных пунктах. По последним данным, погибли 25 человек, еще десять пропали без вести. Стихийное бедствие настолько сильное, что к спасательным работам пришлось подключить армию.
2 июля и. о. завкафедрой метеорологии и околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета Инна Латышева высказала ТАСС свое предположение о причинах паводка: дело в изменении климата и сочетании необычных природных факторов. "Мы попали в эпоху сочетания аномально сухих и аномально влажных периодов, цикличность их фактически не исследована, природа их фактически тоже", — считает метеоролог.
ТАСС обсудил гипотезу Инны Латышевой с климатологом, заместителем директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН) Владимиром Семеновым. По его словам, в последние 30 лет участились ливни, а обычные обложные дожди, наоборот, стали менее интенсивными. "О связи с потеплением мы можем судить по климатическим моделям, которые показывают, что при увеличении температуры вероятность максимальных осадков в дальневосточном регионе будет расти", — сказал ученый. Но Владимир Семенов считает, что паводки очень редки, поэтому объяснять их изменением климата пока рано.
Его коллега по ИФА РАН Александр Чернокульский высказался в том же духе: "Исследования показывают, что сильные продолжительные ливни при глобальном потеплении будут идти все чаще. Но это не значит, что именно это событие обусловлено изменением климата и что этого не произошло бы в холодном климате". По его словам, надо проводить численные эксперименты, чтобы показать, какая доля осадков обусловлена наблюдаемым потеплением. Не исключено, что нулевая.
Ливни не обязательно приводят к паводку. "Многое зависит от влажности почвы. Если почва хорошо увлажнена, то она, как правило, не сможет принять избыточное количество осадков. Тогда почва не принимает всю ту воду, которая выпадает в виде дождя, и она сразу поступает в речную сеть", — объясняет гидролог, заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем РАН Владислав Полянин. Когда за считаные дни выпадает одна-две месячные нормы осадков, а земля сырая, бывают сильные наводнения.
Владислав Полянин согласен, что необычная погода по всему миру стоит все чаще. Впрочем, по его мнению, паводок случился еще и из-за того, что дамба на реке Ия слишком низкая. Ходили слухи, что дамбу прорвало, но мэр подтопленного города Тулуна Юрий Карих рассказал ТАСС, что дамба была рассчитана на уровень воды 10 м. "Она была построена с учетом отметок самого большого наводнения в Тулуне, которое было в 1984 году. Прогноз был таким, что уровень воды не превысит 9,5 м", — объяснял Юрий Карих. Правда, в 1984 году вода поднялась выше 11 м, то есть дамба была построена ниже исторического максимума, а в этот раз вода почти достигла отметки 14 м.
По мнению Владислава Полянина, точность прогнозов погоды оставляет желать лучшего. "Прогноз был соответствующий на эту территорию, здесь не в чем особенно упрекнуть Гидрометеослужбу. Но какие прогнозы выдает Гидрометеослужба? "Сильные дожди, грозы, местами ливневые дожди". Но ливневые дожди могут быть 20, а могут и 80 мм в сутки, то есть может выпасть почти месячная норма осадков или даже больше. Заблаговременность такого прогноза, как правило, невысока. За два-три дня нельзя сказать, сколько точно осадков выпадет", — объяснил гидролог.
Владислав Полянин считает, что Россия не уступает западным странам в научных разработках, но по сбору, визуализации и использованию данных в реальном времени мы отстаем примерно на 40 лет. "Централизованной системы, которая могла бы в зависимости от уровня воды в реке в конкретный момент времени показывать в динамике на карте, как распространяется наводнение и могла бы быть инструментом для принятия оперативных решений, — такой системы нет", — сказал ученый.
Заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Сергей Борщ на это ответил, что одни методики прогнозирования соответствуют мировым стандартам, а другие требуют переработки, но проделать это трудно из-за нехватки кадров: "У нас более 2 млн рек, и для каждой реки, по которым мы выпускаем прогнозы, требуется своя методика. Только Гидрометцентр России использует в своей работе ежегодно около 2 тыс. методик. Сколько отдел с семью научными сотрудниками будет перерабатывать 2 тыс. методик, если на одну обычно уходит минимум три года?" Остальное Сергей Борщ не стал комментировать.
Максим Абдулаев (научно-популярный сайт "Чердак"), Марат Кузаев